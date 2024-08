Traqués par le régime…les «peureux» de Macky tirent sur la mauvaise cible

La machine judiciaire s’emballe. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye veut honorer une de ses promesses de campagne. Le chef de l’Etat veut faire de la reddition des comptes une réalité. C’est en ce sens qu’il a posé un premier acte. Une décision qui a mis les hommes de Macky Sall dans tous leurs états. Les membres de l’Alliance pour la République (APR) ont ouvert le feu sur le régime. Ayant peur de la traque, ils s’en prennent à la mauvaise personne. L’artisan de leur malheur est loin d’être les nouvelles autorités.

De quoi ont peur les membres de l’APR. Juste après le vaste chamboulement noté au sein de la magistrature, les partisans du président sortant se sont fendus d’un long communiqué pour tirer sur le régime en place. L’Alliance pour la République dit « oui à la reddition des comptes mais non au règlement de comptes ». Les «Mackysards» ont révélé des « indices graves et concordants d’une chasse aux sorcières ». Ça tremble déjà dans les rangs de l’ancienne majorité présidentielle.

« Les Sénégalais, qui ont choisi la démocratie, s’opposeront de toutes leurs forces à toute dérive dictatoriale ou totalitaire et mettront toute leur énergie pour préserver notre République et son tissu social. Sur la reddition des comptes promise, des indices graves et concordants annoncent la préparation de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire du Sénégal. En effet, il y a quelques mois sur le parvis du Grand Théâtre, le Premier ministre Ousmane Sonko a, après avoir ouvertement accusé certains magistrats dont Monsieur Badio Camara, Président du Conseil Constitutionnel de corrompus, déclaré qu’il va balayer la magistrature et mettre des magistrats qui vont faire le travail pour la reddition des comptes, comme si ceux qui sont en fonction étaient incapables de le faire », a déclaré l’APR dans un communiqué dont Xibaaru tient copie.

Mais pourquoi s’en prendre au Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Contrairement aux hommes de Macky, Ousmane Sonko et ses partisans sont restés constants dans leurs positions. Ils ont toujours promis de faire payer toutes les personnes qui seraient mêlées de près ou de loin au «complot» dont leur leader aurait été victime. Et aussi tous les délinquants financiers d’où la création du Pool Judiciaire Financier (PJF). Malgré ses graves menaces, le Président sortant n’a rien trouver d’autre que de pactiser avec les «bourreaux» de ses hommes.

Le fameux «Protocole du Cap Manuel» n’est plus une chimère. Dans un article, Jeune Afrique est revenu sur les contours des discussions entre les deux hommes. Allant plus loin, Mollah Morgun, un des fervents défenseurs de Ousmane Sonko, est revenu sur comment Macky et Sonko sont arrivés à des compromis. Loin de s’en arrêter là, Macky Sall a joué un sale tour à son candidat. Il a humilié Amadou Ba en le laissant battre campagne tout seul. Même quand le PDS avait porté de graves accusations sur son premier ministre et les juges du Conseil constitutionnel, Macky n’a posé aucun acte pour défendre son champion.

Poussant le bouchon plus loin, il est aller libérer les principaux adversaires de Amadou Ba en pleine campagne. Ce retour en force a permis à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye de faire tourner les tendances en leur faveur. Et pourtant au sein de l’APR rares sont les leaders qui ont osé dénoncer cette trahison de Macky Sall. Au contraire, ils ont tout fait pour faire porter la faute à l’ancien premier ministre. Quand Diomaye a pris le pouvoir, Macky a tout bonnement plié bagages à bord de l’avion présidentiel abandonnant ses hommes.

Maintenant que les hommes de l’ancien régime se trouvent au cœur du tourbillon, ils ne doivent en vouloir qu’à Macky Sall. Lui qui a assuré ses arrières en les laissant avec un régime qui les traquera jusqu’à leur dernier retranchement. S’ils veulent un coupable, les apéristes n’ont qu’à commencer par faire le procès de leur leader au lieu de trembler comme une feuille morte. Les hommes du Macky ont été sacrifiés poings liés sur l’autel du tandem Sonko-Diomay. Leur chute n’aura d’égal que la traîtrise de leur leader devenu un coursier présidentiel.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru