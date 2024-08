La traque commence : Sonko installe ses procureurs financiers…L’APR tremble

Ousmane Sonko l’avait promis. La reddition des comptes est un préalable pour la bonne gouvernance. Ceux qui ont gouverné et géré des budgets colossaux vont devoir rendre compte de leur gestion. Tous les scandales que Sonko, alors opposant radical, avait révélés devant ses partisans, vont devoir passer entre les mains des juges. Sonko s’apprête à ouvrir un tribunal à ciel ouvert pour les dirigeants de l’ancien régime qui ont géré des milliards. Il vient d’installer les procureurs qui vont traquer tous ceux qu’il nommait les « voleurs » de la République.

Le 24 mars 2020, Ousmane Sonko, alors opposant radical, avait alerté sur les détournements des deniers publics. Il visait en particulier les 1000 milliards de la covid : « Nous sommes en crise. Mais en aucun cas, il ne faudrait pas qu’un franc destiné à ce combat se retrouve là il ne devrait pas être. Il ne faut pas que cet argent se retrouve ailleurs que dans la lutte contre le Covid-19 », avait averti Ousmane Sonko qui a finalement eu raison. Les 1000 milliards de la covid ont fait couler beaucoup d’encre. Des Directeurs de l’Administration Générale et de l’équipement (DAGE) de plusieurs ministères ont été accusés. Mais Sonko pointe les responsabilités ailleurs.

« Ceux qui ont eu la responsabilité de gérer le pays pendant longtemps savent très bien vers quelle direction nous nous acheminons et ils savent très bien que les résultats ou les conclusions [de rapports de cours de contrôle] leur seront extrêmement défavorables » a déclaré Sonko lors de la préparation de la Journée nationale de Set-setal (nettoiement et assainissement, en wolof) décrétée par le chef de l’État. Sonko vient de franchir un pas dans la reddition des comptes.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), réuni hier vendredi 09 août 2024, au Palais de la République, a nommé un nouveau président de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, un nouveau Doyen des juges d’instruction, un nouveau Procureur de la République, et de nouveaux juges au sein du pool financier qui seront chargés de la reddition des comptes. On connaît les procureurs qui seront chargés de traquer les délinquants financiers.

Le Pool judiciaire Financier du Parquet près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar est composés des procureurs suivants

Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye SYLLA, précédemment Avocat général près la Cour suprême, est nommé Procureur de la République financier ;

Monsieur Ablaye DIOUF, précédemment Délégué du Procureur de la République près le Tribunal d’instance de Rufisque, est nommé Procureur de la République financier adjoint ;

Monsieur Ibrahima FAYE, précédemment affecté à l’Administration centrale du Ministère de la Justice, est nommé Substitut du Procureur de la République financier ;

Monsieur Harouna SOW, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack, est nommé Substitut du Procureur de la République financier.

Ces procureurs seront chargés de traquer les délinquants financiers. Et ils attendent les rapports des corps de contrôlent qui, selon Sonko, ont déjà livrés leurs verdicts. Dès la publication de la liste des membres du Parquet financier, les réactions ont été nombreuses dont celle de l’Alliance Pour La République (APR), l’ancien parti au pouvoir. Le Secrétariat exécutif National (SEN), l’instance suprême du parti de Macky Sall, a rendu public un communiqué dans les instants qui ont suivi les nominations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le SEN de l’APR dénonce les nominations au sein de la magistrature : « Avec les nominations à l’issue de la réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature, la justice sous Sonko et Diomaye, est en train de devenir une justice vengeresse des vainqueurs avec le déclenchement, dans les jours et semaines à venir, d’une vaste entreprise de règlement de comptes sur fond de soi-disant reddition des comptes et d’auto blanchiment par l’effacement de condamnations prononcées par les juridictions ».

Les hommes de Macky concluent qu’ils sont visiblement les cibles de la réorganisation de la justice. Selon l’APR, « une reddition des comptes objective et équitable doit se fonder exclusivement sur des rapports des corps de contrôle, mais non sur des audits orientés pour traquer des opposants ». L’APR parle d’audits orientés par le nouveau régime pour arrêter les anciens dirigeants qui ont géré des gros budgets.

« En vérité, pour déclencher le règlement de comptes, des audits sont lancés tous azimuts. Comme les rapports de la Cour des comptes se concluant par l’ouverture d’informations judiciaires sont rares (rapport sur le COVID), les tenants du pouvoir ont décidé de commanditer des rapports express de l’Inspection générale d’Etat (IGE) et des rapports d’inspection interne de certaines administrations pour incriminer des ministres et DG sortants » lit-on dans le communiqué du SEN de l’APR.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn