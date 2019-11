Vivement critiqué en Belgique après son penalty raté, mercredi en Ligue des Champions face au PSG, l’attaquant sénégalais du FC Bruges Mbaye Diagne se répand en excuses.

L’ego peut jouer de ces mauvais tours en football… En ratant mercredi le penalty accordé au FC Bruges face au PSG, Mbaye Diagne a non seulement précipité la probable élimination de son équipe (battue 1-0) en Ligue des Champions, mais aussi provoqué une crise en interne. Car le tireur désigné était le capitaine, Hans Vanaken. Or c’est le Sénégalais qui s’est emparé du ballon pour exécuter la sentence, malgré la fureur et les gesticulations de son entraîneur dans sa zone technique. Conscient du dégât ainsi fait, le principal intéressé s’est fendu d’un message d’excuses. « J’ai fait une grosse erreur, a reconnu Mbaye Diagne. Je veux m’excuser d’abord auprès de l’entraîneur, auprès du capitaine, de tous les autres équipiers et bien sûr des supporters. »

Philippe Clément : « Cela doit se régler dans le vestiaire »

Pour l’international sénégalais, arrivé cet été en fin de Mercato et auteur depuis de 4 buts en pro League, il n’est pas certain que ces mots apaisants suffisent à attirer la clémence. « Ce sont des choses que l’on doit régler dans le vestiaire, a en effet indiqué le coach des Blauw Zwart, Philippe Clément, après la rencontre au micro de Proximus Sports. C’est Hans qui doit tirer le penalty. Cela n’a pas été le cas, et on l’a raté. J’étais en colère sur le moment. (…) C’était un choix individuel, je n’aime pas ça, mais cela doit se régler dans le vestiaire. » Alors que les consultants des chaînes sportives belges n’ont pas de mots assez durs et réclament de la sévérité à l’encontre du Sénégalais, quelle sera la sanction, si sanction il y a ?