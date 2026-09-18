Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Rox et Cie lourdement condamnées

Elles sont fixées sur leur sort. Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a rendu son délibéré, ce vendredi, dans l’affaire opposant les TikTokeuses au ministère public. Selon les informations de Seneweb, le juge a rejeté les exceptions et l’extinction partielle.

Dans son délibéré, le tribunal a aussi rejeté l’exception de nullité de la procédure soulevée par Me Ciré Clédor Ly, conseil de Rokhaya Fall alias « Rox la Censorielle », la jugeant mal fondée. L’exception de prescription soulevée par les avocats de la défense a également été écartée.

Par ailleurs, les juges ont constaté l’extinction de l’action publique concernant les accusations d’injures par le biais d’un système informatique au préjudice des parties, suite au retrait de leur plainte.

Statuant sur l’action publique, le tribunal a prononcé plusieurs relaxes et requalifications des faits. Concernant Rokhaya Fall alias Rox, elle a été relaxée des chefs de diffusion de données à caractère personnel et d’atteinte à l’intimité de la vie privée au préjudice de Ramatoulaye Diaw alias Ramz, ainsi que d’atteinte à la vie privée par montage à l’encontre d’Ibrahima Sarr et Lamine Kébé. Elle est également relaxée pour les injures vis-à-vis de Ndèye Fatou Fall. En revanche, elle est déclarée coupable d’association de malfaiteurs, d’injures informatiques contre Adji Mass Gaye et de menace de mort à l’égard de Khadijatou Kébé dite Jessica.

Pour Jessica, le tribunal l’a relaxée des délits d’injures publiques envers Saly Manga (Anita), d’injures publiques envers les Sénégalais et d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’Anita.

Pour Rox, Jessica et Ramz Yago, les faits de distribution d’images et vidéos contraires aux bonnes mœurs initialement retenus ont été disqualifiés en « discours contraire aux bonnes mœurs », chef pour lequel elles ont été reconnues coupables.

Pour la répression, le tribunal a prononcé des peines ferme. Rokhaya Fall alias Rox et Khadijatou Kébé alias Jessica sont condamnées à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, assortis d’une amende de 100 000 FCFA chacune.

Nafissatou Fall alias Narou a écopé de 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, et 100 000 FCFA d’amende.

Ramatoulaye Diallo Ramz Yago a pris 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, et d’une amende de 50 000 FCFA.

Sur l’action civile, Rox a été condamnée à payer la somme de 2 millions FCFA à Adji Mass Gaye à titre de dommages et intérêts. Concernant les demandes civiles, le tribunal a donné acte du désistement de l’ensemble des parties civiles dont Rox, Jessica, Narou, Fatimata Sarr et Ibrahima Sarr, à l’exception d’Adji Mass Guéye.

Le juge a ordonné l’exécution provisoire et la contrainte par corps a été fixée au maximum à la charge.

Source : Seneweb