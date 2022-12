Trop de scandales avant le 3ème mandat…Macky asphyxié et diminué

Macky Sall est foutu. A quatorze mois de la présidentielle de 2024, des scandales entachent sa gouvernance. Le rapport de la Cour des Comptes vient de jeter un missile dans le camp de la mouvance présidentielle. Les hommes du Président sont mouillés jusqu’au cou. Des ministres et leurs collaborateurs sont coupables d’avoir manipulé à mauvais escient du cash. Des milliards en espèces entre leurs mains sans justificatif. Les opposants, les analystes et l’opinion publique indexent le chef de l’Etat. Il est le Patron et le coupable. Macky Sall ne sortira pas indemne de cette histoire. Les Sénégalais exigent des sanctions…Sinon c’est lui qui sera sanctionné dans les urnes.

« Gouvernance sobre et vertueuse ». Voilà ce qu’avait promis Macky Sall en accédant ainsi au pouvoir 2012. Parmi les raisons qui avaient poussé les électeurs sénégalais à tourner le dos au régime de Me Abdoulaye Wade et à voter massivement pour Macky Sall, c’est que les scandales financiers ne cessaient de se multiplier sous le règne du Pape du Sopi. Les Sénégalais sont déçus de voir que sous Macky Sall, la situation s’est empirée.

Des membres de la mouvance présidentielle sont cités dans des scandales financiers, leurs noms sont cités dans les rapports des organes de contrôle de l’Etat, alors qu’ils ne sont nullement inquiétés. Ce qui explique la déception des populations qui ont le sentiment qu’au lieu de « gouvernance sobre et vertueuse », c’est l’avènement de l’impunité sous Macky Sall. Le dernier rapport que vient de publier la Cour des comptes concernant la gestion des fonds publics liés à la Covid-19 en est une illustration.

Plusieurs personnalités membres de l’opposition et de la société civile élèvent la voix, et réclament des sanctions à l’encontre des responsables cités dans le rapport de la Cour des comptes. Du côté du Palais de la République, c’est le silence autour de ce rapport. Deux membres éminents de l’Alliance pour la République (APR – parti présidentiel) sont régulièrement cités dans le rapport. Aucun signe qui montre qu’ils vont être inquiétés.

Au point d’amener certains à s’interroger ? A savoir, si Macky Sall n’est pas en train de protéger les ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moustapha Diop cités comme étant ceux qui ont fait le plus de dégâts avec l’argent de la Covid-19 ? C’est comme si le Président de la République était dépassé par cette affaire et ne sait pas comment la gérer. Macky Sall se rend impopulaire, en protégeant des membres de son camp.

C’est pourquoi, de nombreux observateurs pensent que la réélection de Macky Sall en 2024 est désormais compromise avec ces scandales à répétition qui frappent son régime. Macky Sall met en mal son camp avec les Sénégalais, car les ministres membres de son gouvernement, sont considérés « comme des voleurs » qui commettent en toute impunité leurs forfaits. Macky Sall reste sourd aux appels des Sénégalais qui réclament que tous les délinquants financiers de l’Etat soient poursuivis et traduits en justice.

L’opposition est en train de tirer profit de la situation. Elle est en train de gagner des points en direction de l’élection présidentielle en 2024. De plus en plus, les Sénégalais pensent que seul un changement de régime en 2024 mettra fin à l’impunité qui règne en ce moment. Des responsables du régime se sont enrichis subitement et ne peuvent justifier l’origine licite de leurs fortunes.

Des ministres qui étaient naguères des locataires en 2017, sont aujourd’hui propriétaire de villas et d’immeubles somptueux. Un ministre est en train de sortir un château dans les terres des Almadies avec l’aide des Chinois (nous y reviendrons dans nos prochaines éditions). Ils mènent désormais un train de vie insolent, méprisent et ne se soucient guère du peuple dont ils sont désormais coupés.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn