Voici pourquoi Macky Sall ne veut pas se prononcer sur le 3ème mandat…

Les journalistes ont beau remuer ciel et terre pour connaître la position de Macky Sall sur le troisième mandat, ils resteront sur leur faim. Et l’opposition, malgré ses tirs à répétition sur Macky Sall, revient bredouille de sa quête périlleuse. Malgré toutes les pressions internationales, les piques de certains Chefs d’Etat comme Buhari, Macky maintient toujours le flou. Cette attitude du chef de l’Etat cache un véritable calcul politique dont l’objectif est la sauvegarde du pouvoir par les libéraux pendant 50 ans comme l’avait prédit Wade. Et xibaaru vous dévoile les raisons pour lesquelles Macky Sall ne veut surtout pas se prononcer sur sa 3ème candidature à la présidentielle de 2024…

Macky Sall est un stratège politique, en même temps, il est un homme prudent. Il n’agit que lorsqu’il est sûr de son fait. En 2012, face au Président sortant Me Abdoulaye Wade et les autres candidats de l’opposition, Macky Sall était si sûr de sa victoire à l’élection présidentielle, qu’il était parti battre campagne dès que celle-ci avait démarré. Au même moment, le reste de l’opposition était resté à la Place de la Nation pour organiser des manifestations contre la candidature de Me Abdoulaye Wade à un troisième mandat.

La stratégie de Macky Sall s’est montrée payante, puisque c’est lui qui a été finalement élu Président de la République. Beaucoup d’observateurs avaient alors salué son pragmatisme. C’est de ce même pragmatisme qu’il fait montre, avant de se prononcer sur sa candidature à un troisième mandat à l’élection présidentielle de 2024. Macky Sall sait que s’il se présente en 2024, ce sera un coup de force de sa part, il faut qu’il sache d’abord comment les Sénégalais vont l’accueillir ? Vont-ils s’y opposer violemment à travers des émeutes avant de le sanctionner rudement à travers les urnes ? Macky Sall n’a pour le moment aucune garantie.

Malgré donc les pressions de ses partisans et proches qui veulent l’obliger à déclarer sa candidature en 2024, lui préfère maintenir le silence. C’est que Macky Sall veut jusqu’au bout tester sa popularité auprès des Sénégalais, à travers des opérations de charme qu’il mène. Il veut aussi être sûr que Ousmane Sonko ne soit plus un danger pour lui en 2024, avant de se prononcer sur sa candidature.

Et Macky Sall va lâcher le morceau si Ousmane Sonko est condamné par la justice dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr. Une éventuelle condamnation neutraliserait Ousmane Sonko et le mettrait hors de course à l’élection présidentielle de 2024. Et dans ce cas précis, Macky sall déclarera qu’il ne se présentera pas à une troisième candidature car la menace est levée et il pourrait alors mettre en route un candidat de consensus au sein de l’APR qui pourrait dignement lui succéder. Mais tant que Ousmane Sonko est dans la course à la présidentielle, Macky n’ose pas s’éloigner du pouvoir…

Macky Sall n’a qu’une seule chose en tête. C’est, être sûr que la majorité gardera le pouvoir en 2024, quitte à choisir un candidat qui fera le consensus. S’il déclare qu’il ne se présente pas maintenant, c’est ouvrir le boulevard à Sonko qui va sûrement engager des poursuites contre lui et sa famille au lendemain de la présidentielle. Macky gardera le suspense tant que la menace Ousmane Sonko persiste.

C’est dire que Macky Sall ne peut pas se prononcer pour le moment, malgré les pressions qu’il subit de la part de ses partisans, mais aussi de l’opposition qui veut l’obliger à se prononcer pour savoir quelle stratégie de combat, elle va alors adopter pour lui faire face. Macky Sall tient donc à ne céder sous aucune pression. C’est lui qui tient son calendrier et il entend le dérouler à sa guise. Il ne veut pas tomber dans un piège qui pourrait lui être fatal en 2024. Surtout qu’il sait que le Sénégal est placé sous surveillance au plan international et qu’il n’a le droit de commettre la moindre erreur au risque d’entacher sa réputation et celle du pays.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn