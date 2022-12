Voici deux ministres qui salissent le gouvernement d’Amadou Ba

Amadou Ba a procédé, lundi 12 décembre, à la Déclaration de politique générale (DPG) de son gouvernement formé depuis le 17 septembre dernier. Selon le nouveau Premier Ministre, son gouvernement sera une équipe qui s’attaquera aux priorités et urgences. Mais avec la publication du rapport de la Cour des comptes, l’ancien ministre des Finances traîne deux boulets dans son nouvel attelage gouvernemental. Si le nouvel homme fort de la primature veut aller jusqu’à la fin de sa logique, il doit inviter le président à virer ces deux ministres au cœur du scandale que la presse appelle le «Covidgate»…

Les sénégalais ont été surpris après la publication du rapport de la Cour des comptes sur l’audit de la gestion 2020 et 2021 du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Fonds-Force Covid). Des hommes et femmes sans scrupules se sont lâchement servis dans les 1000 milliards devant servir à lutter contre l’impact social de la pandémie. Au ministère du Développement Communautaire, de l’Équité Sociale et Territoriale et celui du Développement industriel et des PME, c’étaient la bamboula. Cet argent a fait des milliardaires.

Au ministère dirigé par Moustapha Diop, l’aide comptable a procédé à 55 retraits dans le compte. Bamba Amar effectuait des retraits quotidiens variant entre 50 et 100 millions F CFA pour un montant total de quatre (4) milliards huit cent quarante-cinq millions, dont deux (2) milliards cinq cent millions sur les fonds Force-Covid-19, selon le document dont Xibaaru tient copie. Des retraits qui se seraient fait sous le nez de son ministre de tutelle. Même un enfant se serait rendu compte des agissements de cet homme. Mais chez certains ministres, l’argent semble ne pas être un problème au point qu’il ne prête pas attention à ce qui se passe autour d’eux.

Mais l’un des plus gros scandales des fonds Force Covid est celui du marché relatif à la surfacturation sur le riz destiné aux populations géré à l’époque par le Ministère du Développement Communautaire, de l’Équité Sociale et Territoriale dirigé par Mansour Faye. La Cour des Comptes a découvert un surplus facturé 2 749 927 498 FCFA au titre de la commande de riz brisé non parfumé. Vue la gravité des faits, la Cour a recommandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Aliou Sow, DAGE sortant du ministère.

Chose que le rapport a oublié de mentionner c’est que le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a aussi profité des Fonds Force covid destinés aux conducteurs de motos Jakarta. Le beau-frère du président, qui avait menti au chef de l’Etat, a été démasqués devant les caméras par les gouverneurs. Avec toutes les bourdes qu’il a commises aux différents ministères où il est passé, le maire de Saint Louis reste toujours aux affaires. Le locataire du Palais n’hésite même pas à lui faire des promotions. Lui et Moustapha Diop sont les seuls ministres épinglés qui sont dans l’actuel gouvernement de Amadou Ba.

Macky qui avait vent des agissements de Diouf Sarr, a profité de sa gestion catastrophique pour l’éjecter du ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS). Alors, il devient impératif pour lui de sortir ses deux brebis galeuses du nouveau gouvernement d’attaque du Premier Ministre. Mais aussi d’engager des poursuites judiciaires contre les DAGE et toutes les personnes de ces deux ministères mouillés dans ce « Covidgate ». Éjecter Mansour Faye et Moustapha Diop du gouvernement, serait un avertissement pour toute personne qui a participé à ce carnage financier.

En agissant de la sorte, le président et son Premier Ministre feront preuve de bonne foi aux yeux des sénégalais. Malgré la gravité des conclusions de ce rapport, beaucoup estime que le président n’engagera pas de poursuite. Selon eux, ce rapport finira dans les tiroirs de la Présidence. Avec Serigne Bassirou Guèye à la tête de l’OFNAC, le locataire du Palais peut briser ce mythe de l’impunité. Dans le cas contraire, il serait complice. Et peut dire adieu à toute chance pour 2024.

Le nouveau gouvernement est face à son premier défi. Trois mois après la formation de son équipe choc, le premier ministre doit impérativement se démarquer des tous les ministres mouillés dans le rapport de la Cour des comptes. Amadou Ba pourra ainsi garder son intégrité aux yeux des sénégalais qui voient en lui un potentiel candidat présidentiable pour 2024.

Aliou Niakaar Ngom Pour Xibaaru