UCAD : Kekendo et Defleng appellent à la paix définitive

Les mouvements Deflenge et kekedo qui officient à l’université de Cheikh Anta Diop de Dakar se sont retrouvés pour arrondir les angles et retrouva une paix définitive, rapporte la Rfm dans son édition de ce jeudi.

En présence du représentant du Roi d’Oussouye, Jean Baptiste Diédhiou et du Roi du Sine, Niokho Baye Diouf, les deux parties ont regretté ce qui s’est passé et précisent qu’il ne s’est jamais agi de problème ethnique entre Sérères et Diola mais qu’il s’agissait d’incompréhension entre deux étudiants.

Le cousinage à plaisanterie a été mis en exergue et les étudiants issus de ces deux mouvements ont juré plus jamais cela au sein de l’Ucad.