Manifs…Me Sidiki Kaba lave le gouvernement à grande eau

Après un temps d’arrêt à cause de la pandémie de covid-19, le gouvernement du Sénégal a repris son face à face avec la presse nationale et internationale. Ce jeudi, c’est le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba qui répondait aux questions des journalistes. Les violentes manifestations étaient au menu des discussions.

Revenant sur ces évènements qui ont couté la vie à plus de dix (10) personnes, le ministre des Forces armées a lavé le gouvernement du Sénégal à grande eau. Selon Me Sidiki Kaba la quiétude dans laquelle vivait notre pays a été perturbée par l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.

« L’appel à la résistance du mis en cause, qui a refusé de déférer à la convocation, a eu un écho et, il y a eu des manifestations dans la rue. Lesquelles ont occasionné plusieurs dégâts », a expliqué le ministre des Forces Armées, rassurant que cette affaire sera tirée au clair.

Me Sidiki Kaba de rajouter : « Cette affaire a pu cacher la véritable affaire. La véritable, c’est cette plainte qui oppose deux sénégalais qui sont d’égale dignité et la justice en toute indépendance et impartialité rendra son verdict selon les éléments de preuves mis à sa disposition. Donc, laissons la justice continuer son travail et nous aurons la vérité le jour où elle rendra sa décision. On a voulu faire porter l’entière responsabilité des faits à l’Etat or, cette plainte et ce refus de déférer devant la Justice sont les éléments déclencheurs de ces évènements. Maintenant, il y avait un terreau qui a été lié à la situation de mal vivre d’une certaine population à cause de la pandémie », déclare le ministre.

Qui précise : « S’il n’y avait pas eu le professionnalisme des forces de l’ordre le bilan aurait été plus lourd ».

Aliou Ngom pour Xibaaru