UCAD : Le SUDES exige au MESRI de mettre fin aux fonctions du recteur (document)

La section SUDES de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) menace de déclencher une grève totale et illimitée. Et pour cause ! Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) dénonce le non-appel à candidatures au poste de recteur de l’UCAD, à moins de deux semaines de la fin du mandat du Pr. Ahmadou Aly Mbaye.

Dans un communiqué publié ce jeudi 11 juillet, le syndicat demande au Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) de « mettre fin aux fonctions du recteur à la date du 22 juillet 2024 ». Ceci conformément à l’article 16 de la loi 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques du Sénégal qui stipule que « chaque université est dirigée par un recteur choisi parmi les professeurs titulaires des universités de nationalité sénégalaise. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de l’Enseignement supérieur pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois … ».

Ainsi, le SUDES-ESR section UCAD demande au MESRI « d’installer le comité de validation et de sélection des candidats suivant les articles » de la loi. Voici l’intégralité du communiqué…