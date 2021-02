Un apprenti-chauffeur poignardé…à Touba

Ivre-mort, un marchand ambulant d’une trentaine d’années a poignardé un jeune apprenti-chauffeur avec un tesson de bouteille. F. N. a été grièvement atteint au niveau du dos. Évacué à l’hôpital, le médecin-traitant lui a livré un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 15 jours.

D’après Seneweb, le mis en cause a été interpellé et déféré par la police de Touba. Jugé au tribunal de Mbacké, B.D a été condamné à 03 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires. Le marchand ambulant purge actuellement sa peine à la maison d’arrêt et de correction de Mbacké.