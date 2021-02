Le légendaire musicien Johnny Pacheco, considéré comme l’un des pères de la salsa, est mort lundi à New York à l’âge de 85 ans, a annoncé sa famille. Musicien, compositeur et producteur, Johnny Pacheco, né en 1935 en République dominicaine, avait notamment fondé le label discographique Fania Records et le groupe historique Fania All-Stars, par lequel sont passées des icônes de la salsa comme Celia Cruz, Hector Lavos ou Willie Colon, informe RFI.