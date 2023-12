Football : Un arbitre sort un couteau et poignarde un joueur en plein match

Une vidéo a montré le moment horrible où un arbitre aurait sorti un couteau pendant un match de football et poignardé un joueur.

Des images de téléphone portable prises par un fan étonné ont capturé les scènes horribles où les joueurs de deux équipes se sont précipités autour d’un arbitre au milieu d’un match en Argentine. Mais alors qu’un joueur commençait à bousculer l’arbitre, l’arbitre aurait répondu avec une lame, poignardant le footballeur à la poitrine.

Le joueur a chancelé puis a commencé à tomber, avant que d’autres coéquipiers ne l’emmènent hors du terrain.

L’arbitre, portant une bande noire et une casquette blanche, peut être vu courir dans l’autre sens à la fin de la séquence.

L’incident s’est produit sur un terrain de la ville de Scholler, à la périphérie de la ville d’Eldorado, dans la province de Misiones, dans l’après-midi du samedi 2 décembre.

Les médias locaux ont ensuite nommé la victime poignardée de 21 ans uniquement sous le nom de « Kevin A », qui aurait été transporté d’urgence à l’hôpital avec un poumon perforé.

L’arbitre qui aurait poignardé le joueur s’appelait Remigio Armoa, 62 ans.

La police a ensuite arrêté Armoa et saisi le couteau qui aurait été utilisé pour attaquer le joueur, avec une photo de l’arme diffusée dans les médias argentins.

L’oncle du joueur, qui n’a pas non plus été nommé, a déclaré aux journalistes : « Kevin est miraculeusement vivant. Pour la famille, c’est un moment très délicat car il est le Messi de la famille.

« C’est un garçon bien doué pour le football, Dieu merci, il a eu l’opportunité d’être dans un club comme Chacarita. » L’oncle a ajouté que le joueur de 21 ans était sur le point de quitter le football pour s’occuper de son bébé de sept mois et qu’ils voulaient maintenant que justice soit rendue pour ce qui s’est passé.

Il a déclaré : « La famille est sous le choc et la situation est difficile pour nous car nous allons toujours voir ses matchs, nous sommes des fans et c’est un jeune travailleur qui vient de devenir père. Tout ce qu’il veut, c’est s’amuser en jouant. terrain et nous n’avons jamais cru qu’il pourrait être poignardé avec une perforation au poumon lors d’un match de football. »

Les enquêtes policières sont en cours.

