L’APR Diaspora recadre sévèrement Amadou Ba et lui rappelle une…

Monsieur Amadou BA, sachez qu’en 2008, Macky SALL n’a pas conquis la Diaspora sénégalaise de France en un week-end, encore moins toute la Diaspora.

Monsieur le Ministre Mamadou TALLA, coordonnateur de l’Apr du Département de Kanel et tout nouveau Coordonnateur de l’Apr Diaspora, aurait pu vous rappeler cette grande épopée du président Macky SALL en Europe. Mais comme le dit A. de Tocqueville :

« Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, alors l’esprit marche dans les ténèbres. »

La Diaspora qu’on vous a présentée samedi 09 décembre 2023 à Paris, est en partie engagée sous les débris d’un parti mourant qui tombe, pour ne pas dire une armée mexicaine en déroute. Et au milieu de l’immense confusion que présente l’élection présidentielle de 2024, nul ne saurait dire ce qui restera encore comme militants et sympathisants dans les DSE/APR et ce qui achèvera d’en disparaître.

Pour avoir été artisan et unique précurseur de l’Apr Authentique dans la Diaspora, aussi loin que je remonte d’année en année dans la conquête de la Diaspora par Macky SALL et ses camarades, je n’aperçois rien qui ressemble à ce cinéma, ce théâtre, ce mensonge grossier qui nous a été donné ce week-end à Paris.

Et pourtant tout le monde sait que depuis les législatives de 2017 dont 12sièges ont été gagnés par BBY parce que tout simplement c’était une première dans la Diaspora, aucune élection n’a été gagnée en Europe et Amérique par BBY.

Même le Président Macky SALL a été battu en 2019 dans les Départements : Europe de l’ouest, du Centre et du Nord (France, Benelux, Allemagne, Pays Bas, Angleterre, Suisse) ; Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal et Turquie,) ; Amérique et Océanie ; (USA, Canada, Brésil et Argentine). Et le plus grave, personne, je dis bien personne, d’ailleurs même l’opposition n’aurait imaginé, que BBY serait dans l’incapacité de gagner un seul bureau de vote à Paris lors des dernières législatives de 2022.

Voilà la Diaspora qui jure d’élire le candidat Amadou BA le 25 février 2024 dès le premier tour. Hélas c’est cette Diaspora dépassée par le renouvellement politique et manipulée par des cadres politiques insignifiants chez eux au Sénégal, il s’y ajoute un Etat-Major apolitique du candidat composé principalement de Mouvements de soutien, qui portent aujourd’hui la campagne du candidat Amadou BA. Tant au Sénégal que dans la Diaspora. Ils oublient qu’en 2008, Macky SALL qui était déjà connu de par son parcours politique et dans l’appareil d’État, avait tout de même pris trois ans pour faire le tour du Sénégal et de la Diaspora.

Il est vraiment dommage de constater qu’une telle action collective de destruction du parti en France soit validée et approuvée par le candidat de BBY et ses conseillers politiques. Si notre candidat promet la poursuite de l’œuvre du président Macky SALL, on ne peut comprendre cette démarche qui consiste à marginaliser l’Apr et ses différents responsables, dans sa conquête du pouvoir.

A mes camarades apéristes de France je rappele, si nous avons tout donné et nous avons tout accepté du président Macky SALL, c’est parce qu’il nous a donné dès le départ : du respect et de la considération. Eh bien c’est ce que nous attendons de tout candidat en campagne dans la Diaspora et surtout de notre propre candidat monsieur Amadou BA.

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National chargé de la Diaspora

Membre du SEN.