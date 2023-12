Fin de règne…Macky fait ses adieux, Amadou Ba prend du galon

Le Président Macky Sall entame le dernier virage de son second mandat. Et l’actuel locataire du Palais est prêt à céder le fauteuil à son remplaçant. Alors les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar font tout pour réussir l’exploit de rester au pouvoir en 2024. Pour ce faire, ils ont tout misé sur le Premier ministre Amadou Ba. Conscient de la lourde tâche qui l’attend, le champion de la mouvance présidentielle a entrepris une tournée pour se renforcer. Mais aussi pour montrer au monde qu’il a tout ce qu’il faut pour pérenniser le legs de son mentor. Ce qui lui donne une bonne avance sur les autres candidats.

Le Sénégal est devenu un bateau sans capitaine. Le président de la République, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale sont hors du pays. Ils ont entrepris un périple à l’étranger. Macky Sall a quitté Dakar, mercredi, pour se rendre successivement à Brazzaville (Congo), Doha, au Qatar, à Genève et en Suisse. Le Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop se trouve actuellement à Doha (Dubaï). Le Premier ministre, lui, est à Paris pour les besoins de la réunion de suivi de la cinquième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. Des absences qui laissent un vide temporaire à la tête de l’Etat.

Mais ces absences entrent dans le cadre du fonctionnement de l’Etat. Chacune de ces autorités est allée remplir une mission bien définie. Mais sur le plan politique, les déplacements de Amadou Ba et Macky Sall ont une très grande signification. A quelques mois de la fin de son dernier mandat, le chef de l’Etat prépare sa retraite. Il est en train d’effectuer ses derniers déplacements à l’étranger en tant que président de la République du Sénégal. Ces tournées d’adieu pourraient devenir très fréquentes. Macky Sall est très apprécié par ses pairs. Son départ va laisser un grand vide sur le plan diplomatique.

Ce vide, ce sera à Amadou Ba de le combler. Chose que le Premier ministre a très bien compris. En allant à Paris pour les besoins de la réunion de suivi de la cinquième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, Amadou Ba renforce son assise. Il est en train de se faire connaître dans le monde diplomatique. Il a eu à rencontrer d’éminents membres du gouvernement français. Une excellente publicité pour un candidat à une élection présidentielle. Car il faut le dire, une bonne partie de la politique sénégalaise se décide toujours en France.

Aminata Touré à bel et bien raison de hurler sur tous les toits. Ce déplacement de Amadou Ba le renforce. « A moins de trois mois de l’élection présidentielle, Amadou BA le Premier Ministre- Candidat du Président sortant Macky Sall est reçu à Matignon par son homologue français. Je déplore cette confusion de genre diplomatiquement inopportune. Nos partenaires au développement et pays-amis, à cette période particulière de l’histoire de notre pays, se doivent de pratiquer une totale équidistance entre tous les candidats à la prochaine élection présidentielle », a-t-elle déclaré. Une chose est sûre, les partenaires au développement connaissent plus Amadou Ba que les autres candidats.

Au-delà des partenaires, Amadou Ba va à l’assaut de la diaspora. Benno a toujours eu du mal à gagner à l’extérieur. Le Premier ministre veut changer la donne. A son arrivée, il a eu droit à un accueil digne de son nom. Jeudi soir, le champion de la mouvance présidentielle a eu à rencontrer les militants et sympathisants. Une manière à lui de tâter le poul. Et éventuellement anticiper sur les solutions pour une large victoire au soir du 25 février 2024. Mais la tâche est loin d’être aussi facile qu’il le pense.

L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à s’approprier la diaspora. Les plus grands insulteurs sont à l’étranger. Ces hommes et femmes sont très hostiles au régime de Macky Sall. D’ailleurs certains avaient prévu de lui réserver un accueil mouvementé. Mais il semble que le Premier ministre n’ait pas encore été «sonkorisé» par les partisans de Ousmane Sonko.

La passation entre Amadou Ba et le président Macky Sall est en train de se faire tout doucement. Le président Macky Sall ouvre la voie à son dauphin. Le Premier ministre doit assurer pour la suite s’il veut donner à Benno une nouvelle chance de rester au pouvoir pour les cinq (5) prochaines années.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru