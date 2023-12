Bouba Ndour, le « tyran » de TFM…Il vire les « anti Sonko » et massacre les « pro Macky »

Où est Binta Diallo, notre consœur qui animait l’émission « Soir d’Info » de 19h30 sur la TFM ? Elle a subitement disparu des écrans depuis 6 mois. Les rumeurs allaient bon train sur les circonstances de sa « mise à l’écart ». Bouba Ndour était pointé du doigt. Et la vérité a éclaté au grand jour. A TFM et RFM, l’homme qui fait la loi, c’est lui, Bouba Ndour. Il est le petit frère du PDG, l’oncle du DG du groupe et c’est aussi lui, le directeur des programmes de TFM. Membre présumé de l’ex Pastef, Bouba Ndour ne badine pas avec ceux qui critiquent Ousmane Sonko. Et ce n’est pas Sokhna Binta Diallo qui dira le contraire…

C’est un secret de polichinelle pour tous les habitués de Soir d’Info, Binta Diallo a subitement disparu des écrans de la TFM. Cette femme dynamique qui a une expérience de 23 ans de journalisme a été mise en quarantaine, considérée comme une pestiférée par quelqu’un qui est devenu par la « magie du sang », le Directeur des programmes d’un grand groupe média.

A TFM, c’est le règne des Ndour. Le PDG, c’est la star planétaire Youssou Ndour. Cet homme s’est battu pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Il a porté haut le nom des Ndour. Cette famille semi griotte est devenue au fil du temps, une famille très respectable et respectée. Tout cela a été rendu possible par la témérité et le professionnalisme de Youssou Ndour.

Le DG de ce groupe de presse, c’est le fils de Youssou Ndour. Ce jeune homme discret passe inaperçu. Effacé plus que son père, il a le profil de la profession. Il a les diplômes requis et acquis dans les plus grandes universités de France. Birame Ndour a de quoi rendre fier son père. Seulement, il est timide et c’est ce trait de son caractère qu’exploite son oncle Bouba Ndour devenu celui qui dicte désormais sa loi au groupe GFM.

Birame Ndour dirige la boîte de son père, quoi de plus normal. Mais il est sous l’influence des tontons et tantes. Et c’est Bouba Ndour qui se signale le plus sous ce registre. En réalité, Bouba Ndour qui ne connait rien du fonctionnement de la presse et de son milieu, s’est vu tendre une perche par son grand frère Youssou Ndour, qui après avoir créé le Groupe futurs médias, lui a conseillé le poste de Directeur des programmes de la Télévision futurs médias.

Bouba Ndour ne dispose d’aucune expérience à ce poste. Sauf qu’il est frère de celui qui a mis en place le Groupe GFM et qui l’a promu Directeur des Programmes après que ce groupe de presse a obtenu sa licence sous Me Abdoulaye Wade pour obtenir le droit d’avoir sa télévision.

Bouba Ndour, l’oncle…C’est à son niveau que commence la dictature des Ndour. Tous les Ndour, du grand père à Birame en passant par You et Ngoné, sont tous respectueux. Mais quand on parle de l’oncle Bouba ou de la tante Aby, c’est « dur comme caillou ». Ces deux-là sont les têtes dures de la famille. Aby qui se chamaille sur la toile avec son ex belle-sœur et mère de ses neveux Philippe et Zeyna, on veut nommer Viviane Chidid.

Bouba Ndour, de son côté, veut forcément imposer sa loi à TFM. Surtout si vous voulez manger dans sa main, « parler bien de Sonko comme s’il était le futur Président ». Mais si vous le critiquez même en dehors des plateaux de la TFM et RFM, alors attendez à être mis au placard si vous avez un contrat en béton. Sinon, c’est la porte ! Que peut-on reprocher à Binta Diallo ? Sauf qu’invitée au cours d’une émission de Seneweb, dont elle avait tenu ouvertement certains propos.

Binta Diallo a une forte personnalité. Ce que n’admet pas Bouba Ndour qui aime écraser tous ceux qui se mettent à travers son personnage. Au niveau du Groupe GFM, il est celui qui dicte ses lois. Ce qui est lâche, c’est que Binta Diallo dévoile comment elle a été mise au frigo au sein du groupe GFM par un certain monsieur qui y dicte sa loi et qui a utilisé pour mieux atteindre son but, le nom de son grand frère Youssou Ndour pour soutenir que c’est lui qui est à l’origine de sa mise à l’écart. (Ecoutez Binta Diallo ci-dessous)

Evidemment, c’était tout faux, car soutient-elle qu’après avoir envoyé un SMS à Youssou Ndour, celui-ci lui a répondu qu’il ne s’occupe jamais du travail qu’effectuent les journalistes au sein du Groupe GFM. Ce qui est la preuve que Bouba Ndour se montre fâché contre tous les journalistes du Groupe GFM qui osent s’en prendre à Ousmane Sonko. Il n’en est pas à son premier coup. Tout le monde a vu comment il en a profité pour s’en prendre également à Aïssatou Diop Fall qui n’a jamais mâché ses mots à l’égard d’Ousmane Sonko.

Bouba Ndour qui ne cesse de prendre position pour Ousmane Sonko au cours de l’émission Jaakarlo sur la TFM tous les vendredis soir, a du mal à admettre que d’autres s’en prennent au maire de Ziguinchor. Ce qui ressemble à de la dictature et à un manque de culture.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn