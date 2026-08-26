Un bus Tata se renverse au rond-point des Mamelles

Un accident impliquant un bus Tata de transport en commun s’est produit ce mercredi 26 août 2026 au niveau du rond-point des Mamelles.

Selon Dakaractu qui donne l’information reprise par Seneweb, le véhicule s’est renversé et s’est retrouvé couché sur le flanc, à proximité de la chaussée. Les secours ont rapidement été mobilisés sur les lieux.

Pour l’heure, aucun bilan officiel concernant d’éventuels blessés n’est disponible.

Cependant, des ralentissements de la circulation aux abords du rond-point des Mamelles ont été observés après l’accident. Les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence.