Un cadre de Mimi2024 répond au ministre Samba Sy

Camarade Samba Sy, pas vous quand même !

Dans votre sortie d’aujourd’hui, vous semblez répondre sans la nommer à Mme Aminata Touré qui demande que l’Etat respecte les décisions des Juges de Ziguinchor et de Dakar concernant la délivrance des fiches de parrainage au représentant de Ousmane Sonko candidat à l’élection présidentielle de févriers prochain. Pour autant que j’apprécie votre style respectueux, je me désole comme ancien militant de la Gauche comme vous que vous sortiez de votre silence pour justifier cette forfaiture de notre Administration. Pourquoi, Camarade Samba Sy vous faites-vous l’avocat du Diable quand même les caciques de l’APR préfèrent se retrancher dans le silence. Même si la Gauche à laquelle appartient le PIT que vous dirigez a préféré se taire quand la President Macky Sall a tenté de forcer un troisième mandat qui nous valu la mort de nombreux jeunes sénégalais, garder le silence face aux manoeuvres politiciennes de la Direction Générale des Élections me paraît grandement plus dignifiant que de vous lancer dans une tentative impossible de justifier l’injustifiable. En souvenir de nos valeurs communes de la Gauche et pour la mémoire de notre illustre leader Amath Dansokho, je vous enjoins, cher camarade Samba SY de refuser cette tâche qui s’apparente à du mercenariat.

Considération militante.

Amet Dieng

Ancien militant de la Gauche

Coordinateur des Cadres de Mimi2024