Un calmar géant filmé sur une plage en Afrique

Un calmar géant s’est échoué sur une plage près du Cap en Afrique du Sud. Un phénomène rare, étant donné les nombreux mystères qui émanent ce cet animal des profondeurs.

C’est un individu peu commun qui a affolé les baigneurs, dimanche 7 juin, à Britannia Bay. Un calmar géant de 4,17 mètres s’est échoué sur cette plage située à environ 150 kilomètres au nord du Cap, en Afrique du Sud. Des images rares, publiées vendredi sur Youtube et relatées par les médias sud-africains, montrent le corps de l’animal, estimé à 200 kilos, gisant sur le sable.

«Il est extrêmement difficile de filmer un calmar géant dans son habitat naturel, si difficile, en fait, que personne n’y était parvenu avant 2012», expliquait Edith Widder, qui a mené, en 2019, une expédition pour en savoir plus sur ce monstre des mers. C’est en 2004 que le monde a vu les premières images d’un calmar géant, quand des chercheurs japonais ont trouvé un tentacule dans l’estomac d’un cachalot échoué. Et fin 2006, des scientifiques du Musée national de la nature et des sciences de Tokyo avaient réussi à attraper puis ramener à la surface un calmar géant vivant.

Leur habitat inhospitalier en eaux très profondes les ont rendus particulièrement difficiles à étudier, et presque tout le savoir scientifique provient de carcasses échouées sur les plages ou transportées par des pêcheurs. Le spécimen le plus gros découvert à ce jour mesurait près de 18 mètres et faisait environ 900 kilos.