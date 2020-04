Voici la première vidéo Youtube…Il y a 15 ans

Sur YouTube, il y a 15 ans retentissait cette phrase: « Alors, nous voilà devant les éléphants, le truc cool avec ces gars-là, c’est qu’ils ont des trompes vraiment, vraiment longues ». Il y a quinze ans, une visite un peu banale du zoo de San Diego devenait la première vidéo publiée sur Youtube. Le 23 avril 2005, cette séquence de 18 secondes baptisée « Me at the zoo » (Moi au zoo), incarnée par le confondateur de YouTube Jawed Karim, marquait les débuts officiels de la plateforme de partage de vidéos.

L’année suivante, le site était racheté par Google pour 1,6 milliard de dollars en actions. En quinze ans, le réseau est devenu un acteur incontournable du partage de vidéos en ligne, avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels. YouTube a pris une place déterminante dans le paysage de la musique et du divertissement en général, au point de façonner les goûts de la Gen Z, la génération post-millennials.

« Me at the zoo » compte aujourd’hui plus de 90 millions de vues, mais les records de la plateforme se comptent en milliards, à l’image des chansons « Despacito » (6,7 milliards de vues), « Baby Shark Dance » (5,1 milliards) ou « Gangnam Style » (3,5 milliards).