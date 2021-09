Un célèbre homo révèle : « les homos dirigent le Cameroun et le monde »

Selon l’homosexuel qui le revendique haut et fort, il y a une véritable puissante communauté d’homosexuels qui dirigent le Cameroun et le monde. Shakiro avait commencé à dévoiler la liste de ces homosexuels, mais jamais allé jusqu’au bout.

Dans sa tribune en réponse à un direct de Zizou, l’homosexuel déclare qu’il a derrière lui, des personnalités très puissantes qui le soutiennent. Le transgenre qui a récemment été tabassé par des jeunes explique d’ailleurs que ce sont ces personnalités qui ont réduit sa peine de prison de 5 ans à 5 mois.

« Zizou Officiel tu as encore mentionné mon nom hein. Je vais te montrer que le pays ci m’appartient. On m’avait condamné à 5 ans d’emprisonnement mais 5 ans est devenue 5 mois. Faut avoir peur de moi. Toi qui te lève tu m’insulte tu compte sur quoi? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe…Je vais te donner une leçon que toi Zizou le petit tintin ci que tu n’es pas prêt d’oublier. Cette semaine qui vient là. Tu vas venir me demander les excuses ici sur Facebook en pleurant. Pas de que Cabrel Cabrel Nanjip Nyamton t’avait fait là », écrit Shakiro.

« Tu as dis dans ton direct de ce soir que tu as la liste des gens avec qui j’ai bai3sé ici au pays . Rendez vous à la légion de Bonanjo… Je prépare déjà ta convocation je vais te montrer que le Cameroun m’appartient et que c’est les homosexuels qui gouvernent le monde. Tu fais ton direct tu dis que j’encaisse les pén3is à la taille de ce concombre. Laisse moi je vais te traiter. Et c’est déjà trop tard. Tu vas lire l’heure en Bafang », ajoute l’homosexuel…Lire l’intégralité de l’article en cliquant ici