Un conseiller de Macky déclare…Idy doit être le chef l’opposition

C’est la déclaration du ministre conseiller du président de la République, le Pr Arona Coumba Ndoffene Diouf et leader de l’Alternative citoyenne And Defar Sunu Rew (Acad) qui était l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Selon lui, « Le statut du chef de l’opposition doit revenir au second qui est venu après le président Macky Sall en l’occurrence Idrissa Seck ». Et il ajoute : « il n’y pas de deal à ma connaissance entre Idrissa Seck et Macky Sall. Idrissa Seck a son style de communication. Si le gouvernement s’appuie sur ce qui se passe dans nos familles marquées par une diversité d’opinion tout peut marcher dans ce pays »