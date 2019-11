« Si Macky veut 3 et 4 mandats, on est prêt à l’accompagner »

C’est le ministre conseiller du président de la République, le Pr Arona Coumba Ndoffene Diouf et leader de l’Alternative citoyenne And Defar Sunu Rew (Acad) qui le dit. Il était l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang : « Sur le troisième mandat, les sénégalais sont allés trop vite en besogne car on est loin de 2024. Entre temps, il y les locales et les législatives. C’est juste pour divertir les populations car des projets comme le TER et le BRT sont en chantier. Le président Macky Sall a son style et son temps de parler. Qu’on le laisse travailler. Qui sont ces gens qui veulent imposer au président de parler du troisième mandat ? Il n’est pas encore temps de parler de troisième mandat. Les préoccupations des populations sont l’eau, l’électricité entre autres. Le président Macky Sall n’a pas le temps de s’adresser à des chômeurs politiques qui passent tout leur temps à boire du thé. Si tu es dans un parti, tu dois se confondre aux directives du président Macky Sall. Un conseiller a les moyens de parler avec le président sans utiliser les médias. Il faut qu’on se respecte. Nous ne sommes pas des poltrons. Si Macky Sall veut un quatrième mandat on est prêt à l’accompagner. »