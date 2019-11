Arona Coumba Ndoffène annonce sa candidature à la…

Le ministre conseiller du président de la République, le Pr Arona Coumba Ndoffene Diouf

leader de l’Alternative citoyenne And Defar Sunu Rew (Acad) était l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il annonce sa candidature à la mairie de Biscuiterie lors des prochaines locales :

« Je m’étais dit que tant que le doyen Doudou Issa Niasse était vivant, je ne me présenterais pas au poste de maire. Des conseillers m’ont proposé leur soutien donc je suis candidat à la mairie de Biscuiterie qui souffre de tout. On l’assimile à une banlieue mais nous devons nous battre pour le développement de cette localité. Chaque année je forme 100 jeunes dans plusieurs domaines. Je fais construire des toilettes modernes dans une école de Biscuiterie 1,2 et 3. En plus de cela j’ai des partenaires étrangers qui veulent m’accompagner en plus du financement des groupements de femmes. Je discute tous les jours avec le président Macky Sall qui m’encourage à continuer le travail