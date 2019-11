Le Palais envisage d’amnistier…Karim Wade et Khalifa Sall

Macky Sall va-t-il amnistier Karim Wade et Khalifa Sall ? si l’on en croit les propos de ce ministre conseiller de la présidence, l’amnistie doit être en si bon chemin. Le ministre conseiller du président de la République, le Pr Arona Coumba Ndoffene Diouf

leader de l’Alternative citoyenne And Defar Sunu Rew (Acad) qui était l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang, a donné son point de vue sur cette amnistie. « Je suis d’avis sur l’amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall » a-t-il déclaré. L’avis des conseillers n’est jamais loin de celui du président qui leur donne le tempo et la conduite à tenir sur telle ou telle question