Un conseiller du Palais et un ministre dans un gros scandale (Révélation)

Des deals se font sous les yeux de Macky au Palais. Et quand cela implique un conseiller du Palais et un ministre de la République, cela prouve que le mal a atteint un niveau insoupçonné. Le sommet de l’Etat est atteint par la mal gouvernance. Et la confiance du président est abusée par des personnes qu’il a nommées. Un ministre conseiller du palais chargé d’une relation particulière avec un pays étranger fait des affaires pas très commodes avec un ministre de la République qui est considéré comme l’une des personnalités les plus riches du gouvernement. Un conseiller du Palais inculte et analphabète et un ministre richissime qui portent le même nom, font la bamboula au Sénégal…

Sous le régime du Président Macky Sall, les scandales tendent à se multiplier…

On n’a pas encore fini de parler du dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds qui avaient été dégagés pour faire face à la Covid-19, qu’un autre scandale est en train d’éclater. Sous le régime du Président Macky Sall, des personnes profitant de leurs privilèges, s’enrichissent illicitement. C’est pourquoi, elles ne veulent pas qu’un changement du régime s’opère.

Ce sont ces mêmes personnes qui font des pieds et des mains pour que Macky Sall soit candidat à un troisième mandat en 2024. Quitte à mettre le pays à feu et à sang. Elles craignent que le pays tombe entre les mains de l’opposition et qu’elles fassent l’objet de poursuites judiciaires pour l’argent du contribuable qu’elles ont détourné de façon éhontée. Ces personnes sont trempées dans toutes sortes d’affaires louches.

Le Président de la République Macky Sall a vraiment du pain sur la planche. Il est placé dans un dilemme terrible. Rien que pour assurer les arrières de dignitaires actuels de son régime qui se sont enrichis illicitement, voilà qu’on le force à se présenter en 2024 à l’élection présidentielle, tout en violant ainsi la Constitution. Ils assurent à Macky Sall que le peuple dans sa majorité a fait le choix sur lui et qu’il est assuré d’un troisième mandat en 2024.

Des hommes qui naguère étaient inconnus, sont cités maintenant dans des scandales financiers. Et, il y en a un qui est en train de se dérouler en ce moment. Comme nous l’avons dit, il s’agit du cas de ce ministre en activité dans le gouvernement et de ce ministre conseiller chargé des relations avec un pays étranger considéré comme l’une des grandes puissances de ce monde. Ils ont fomenté un coup qui leur permet de s’enrichir illicitement sur le dos du contribuable.

Que faut-il faire avec ces délinquants financiers de type nouveau qui, à travers leurs agissements, mettent en péril le fonctionnement de toute une nation ? Le Président de la République Macky Sall a mis en avant un programme ambitieux qui est celui du Plan Sénégal émergent (PSE) chargé de nous extraire du sous-développement. L’espoir est placé en ce plan, d’autant qu’au même moment le Sénégal est sur le point d’entrer dans le cercle des pays dont le territoire est riche en pétrole et en gaz.

Ces délinquants financiers sont en train de plomber tout ceci. Xibaaru promet de revenir largement sur le cas de ces deux dignitaires du régime dont les noms vont être cités, afin que l’opinion se rende compte de l’ampleur des dégâts commis. Un indice cependant avec cette annonce : « Appartement à Paris, villa en chantier aux Almadies, maison de près de 300 millions de FCFA à…, R+1 de plus de 50 millions de FCFA a la cite A.S, V8 a 50 millions FCFA… » tel est le patrimoine d’un ministre qui était locataire en 2017…

La Rédaction de xibaaru a contacté ce ministre et nous attendons les réponses au questionnaire qui lui a été transmis. Nous y reviendrons largement.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn