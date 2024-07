Un gendarme italien meurt eaprès avoir été mordu par une araignée violoniste

Une morsure à la cheville aux conséquences dramatiques. Un carabinier italien de 52 ans est décédé le 12 juillet dans la soirée à Palerme, en Sicile (Italie) après avoir été mordu par une araignée violoniste, rapporte la Rai samedi 13 juillet.

Franco Aiello était gendarme au sein du service d’escorte du tribunal de Palerme, il avait été hospitalisé mercredi dans la capitale de la Sicile. Il aurait été mordu le dimanche 7 juillet lors d’une journée passée dans la campagne sicilienne. C’est à son retour à son domicile qu’il s’est aperçu qu’il souffrait d’une rougeur à la cheville. Après 48 heures de prise en charge médicale, il est finalement décédé à l’hôpital Cervello de Palerme.

Une araignée pourtant pas si dangereuse

L’araignée violoniste doit son surnom à une tache en forme de violon sur son céphalothorax. De son nom latin « Loxosceles rufescens », elle se reconnaît à sa couleur roussâtre/sable et à ses pattes longues et fines. Son corps est légèrement plus grand chez les femelles que les mâles (7,5 mm contre 7 mm), elle dispose de six yeux et son envergure pattes comprises atteint en général 4 à 5 cm.

L’Inventaire national du patrimoine naturel la classe seulement en « préoccupation mineure ». « Ce n’est pas une araignée mortelle. Les gens ne meurent pas de l’action directe du venin, mais des infections des nécroses et des brûlures de la peau. Ce sont des réactions individuelles particulières pour des personnes au système immunitaire fragile. Sinon, elle n’a pas le venin assez puissant pour tuer un homme », détaillait l’an dernier auprès du Parisien Christine Rollard, spécialiste des araignées au Muséum national d’histoire naturelle.

Un homme de 58 ans avait déjà perdu la vie dans le pays en juin 2023, victime d’une morsure d’araignée violoniste. Il était décédé dans sa chambre d’hôtel dans le Latium, dans le centre de l’Italie. Il avait vraisemblablement été victime d’un choc anaphylactique, une réaction allergique à la morsure.

Source MSN