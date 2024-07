Bassirou Diomaye Faye…La peur d’assumer l’Autorité présidentielle

Robert Badinter avait dit à François Mitterrand, le 4 mars 1986, suite à sa nomination par ce dernier au Conseil constitutionnel : « Sachez que dès cet instant, j’ai un devoir d’ingratitude » !

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye devrait retenir cette leçon de son cursus universitaire en droit, que les sénégalais devinent laborieux, au vu du niveau de langue de notre Président, particulièrement desservi par une voix nasillarde au timbre particulièrement préjudiciable pour sa stature.

Tous les citoyens sénégalais qui attendaient sa première prise de parole, devant une presse nationale triée sur le volet et des questions convenues à l’avance, ont été déçus, pour ne pas dire désabusés, tant l’homme n’a pas su s’élever à la hauteur de la fonction qu’il n’appréhende aucunement, mais pire, il est resté ce militant à la solde d’un Ousmane Sonko dont il a célébré l’exceptionnel leadership selon lui, au point de renouveler en direct son allégeance à son Premier Ministre, son chef, en politique comme au pouvoir !

Le Président Bassirou Diomaye Faye a donné la répartie à Ousmane Sonko, qui chantait au grand théâtre que la mère de la mère de celui qui le séparera de Bassirou Diomaye Faye, alias Serigne Ngoundou n’était pas encore né. Ce à quoi le Président répondra depuis son palais que celui qui attend leur rupture, attendra jusqu’à sa réduction en poussière !

Cet amour ainsi célébré aurait pu nous émouvoir, malgré tout le tragicomique de cette théâtrale et obséquieuse manière de faire, mais elle a choqué les sénégalais.

En effet, le peuple a élu un Président de la République, Bassirou Diomaye Faye en l’occurrence. Mais l’homme qui a prêté serment devant les sénégalais et juré sur la Constitution de remplir fidèlement sa mission vient de déclarer publiquement qu’il est un Président de la République par défaut, et qu’il est plus redevable à Ousmane Sonko de l’avoir désigné candidat que du peuple sénégalais qui l’a élu.

Pareille déclaration dans un pays autre que le Sénégal aurait abouti dès l’instant à la démission du Président et à la tenue dans la foulée d’une élection présidentielle à laquelle il lui aurait été interdit de participer.

Ceux qui ont contribué à l’élection de Bassirou Diomaye Faye ont tous honte, après sa malencontreuse sortie.

Ce Président refuse de prendre ses responsabilités, d’incarner sa fonction et d’exercer son autorité envers l’administration, au premier rang de laquelle un Ousmane Sonko, désormais objet de curiosité constitutionnelle, en sa qualité de chef du Président de la République, qui s’est dépouillé de sa dignité et a choisi de bafouer l’honneur attaché à sa fonction, par son inféodation en tant que Président de la République à son Premier Collaborateur, qui en a fait son servile et soumis vassal !

Bassirou Diomaye Faye est ainsi devenu le PAP, le « Président Auprès du Pm », une première dans l’histoire politique de ce pays.

C’est la seule leçon à retenir de son soliloque monocorde qui aura permis au peuple sénégalais de constater, effaré, l’étendue de la supercherie électorale qui aura mis à la tête du pays non pas un double-bouton, mais, pire, un homme de paille qui ne réalise même pas qu’il est le Président tant il est plus obsédé par le désir de prouver à son mentor, à son gourou de Premier Ministre par son aplatissement et ses louanges de courtisan de bas étage son allégeance totale, plutôt que de s’émanciper politiquement de son emprise, comme il avait semblé vouloir le faire en démissionnant du Pastef, et d’assumer devant le peuple sénégalais, avec dignité et indépendance, avec autorité et courage sa fonction présidentielle.

Le peuple sénégalais sait désormais à quoi s’attendre !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn