Rationalisation des dépenses…la fausse solution de Diomaye et Sonko

Le nouveau régime tient à la matérialisation de la rupture ! Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent changer les choses en profondeur. Pour y arriver, les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) déconstruisent tout ce que Macky Sall et son régime avaient instauré. Mais ce travail n’est pas chose aisée. Le chef de l’Etat et ses hommes ne s’y prennent pas de la meilleure des manières.

Investi cinquième et plus jeune président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a choisi pour chef de gouvernement son mentor Ousmane Sonko. Lors de leur campagne, ils ont fait de nombreuses promesses aux sénégalais. La rationalisation des dépenses en est une. Les nouvelles autorités veulent contrôler tout ce qui serait dépense et qui serait en mesure de faire perdre de l’argent à l’Etat. Les nouvelles autorités n’y vont pas main morte dans leur quête.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé aux ministres de son gouvernement de faire un inventaire de tous les contrats ou conventions signés avec des cabinets d’expertise (juridique, comptable…), l’inventaire de tous les recrutements de personnel sur les trois (3) dernières années 2022, 2023 et 2024 (CDI, CDD…), l’inventaire des contrats de prestation publicitaires. « Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses de l’Etat et en vue d’optimiser les résultats et impacts attendus, je vous demande de me faire parvenir, au plus tard le 1er juillet 2024, les documents et informations concernant l’ensemble des départements et agences rattachés à vos ministères », lit-on dans une circulaire datée du signée par le PM.

« A titre conservatoire, je vous instruis de vous abstenir d’engager toute convention jusqu’à nouvel ordre », exhorte le chef du gouvernement. Une demande qui n’est pas sans conséquence. Cette demande du premier ministre semble bloquer beaucoup d’actions dans les directions et ministères. Les inventaires et audits lancés bloquent tout à tous les niveaux. Des détenteurs de contrat ne savent plus à quel saint se vouer. « Nous attendons notre licenciement à tout moment», souffle une source qui travaille dans une société nationale de la place. Le directeur général de ladite société se préparerait à licencier les prestataires.

Ce qui ne ferait qu’augmenter le chômage dans une jeunesse qui place tout espoir en ce nouveau régime. La cible première de cette circulaire, n’est ni plus ni moins que la presse. Une presse déjà asphyxiée par une pression fiscale. Le nouveau régime avait promis une vie meilleure aux sénégalais. Mais il est en train de causer beaucoup de torts à des personnes qui ont voté pour le changement. Cette voie prise par le président et son premier va impacter directement la population (emplois perdus, hausse du taux de chômage…). Pourtant, il y’avait une manière plus efficace de rationaliser les dépenses.

Au lieu de licencier à tout va dans les directions, ministères et agences, le nouveau régime peut tout simplement supprimer les fonds politiques, la fameuse caisse noire et les institutions budgétivores telles que le HCCT (Haut Conseil des Collectivités Territoriales), le CESE (Conseil Économique Social et Environnemental). Mais ça ne sera pas pour aujourd’hui. Face à la presse, le Président a fait savoir que pour les supprimer, il va falloir changer la Constitution.

En attendant, les autorités pourraient tenter de récupérer les milliards prétendument volés dans la traque des voleurs de la République. Beaucoup de personnes ont été épinglées par les corps de contrôle. Mais depuis lors, aucune action n’a été posée pour prendre les sanctions qu’il faut. Pendant ce temps, plusieurs conventions sont suspendues, le fisc envoyé dans de nombreuses entreprises. Et pratiquement toutes les gestions sont fouillées. Un bis repetita des régimes précédents. Ces mêmes décisions ont été prises sans le suivi qu’il fallait.

Les nouvelles autorités doivent éviter d’être dans l’émotion. Un «Etat est une affaire sérieuse» comme disent certains opposants. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne peuvent pas tout chambouler sans prendre en compte les conséquences dans la bonne marche du pays. Oui à une rationalisation de toutes les dépenses. Mais ceci ne doit pas être un moyen d’augmenter le taux de chômage dans un pays où tous les jeunes tentent l’aventure en mer !

