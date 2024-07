Bocoum met garde Sonko et Diomaye : « il ne saurait y avoir de copinage à la tête du pays »

Thierno Bocoum, l’ancien député et fondateur du mouvement AGIR a fait face à la presse cette après midi pour jeter un regard sur le pouvoir de Bassirou Diomaye, après 100 jours d’exercice.

En passant sous la loupe le bilan économique des 100 jours du régime de Bassirou Diomaye Faye, il n’en reste pas moins que l’ancien parlementaire n’y voit rien de rassurant. Car selon lui, lorsque le régime s’installait, ils ont trouvé un accord de 169 milliards de FCFA. “Et au mois de juillet il doit toucher 230 milliards. L’Etat du Sénégal a décidé que d’ici 2025, qu’il y ait zéro subvention. Ils le feront de manière progressive. C’est très machiavélique car, ils vont commencer par les grandes entreprises et vont inévitablement créer un manque de compétitivité. Dans ce cas, les entreprises auront des difficultés à l’international”, a fait savoir le président du mouvement AGIR.

Thierno Bocoum a aussi abordé la relation entre Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Le président avait laissé entendre lors de son entretien avec des journalistes qu’il encourageait son Premier ministre non pas à lorgner le fauteuil présidentiel mais à le regarder. Suffisant pour que le leader du mouvement AGIR flaire un “deal”.

“On est face à un président de la République qui ne met pas en avant un projet mais un deal. Son jeu avec son PM est trop flou. La Constitution est claire, c’est lui (Bassirou Diomaye Faye) qui a été élu et qui jouit de la légitimité et de la légalité. Ses prérogatives en tant que Président sont clairement définies et les prérogatives de son premier ministre sont claires. Donc, il ne saurait y avoir de copinage à la tête du pays », a-t-il fait savoir.

Pour le président de AGIR, il est à croire que Diomaye Faye est soumis à son Premier ministre. Dans tous les cas il a persisté sur le « deal » entre le Président et son PM et appelle l’opposition à être beaucoup plus regardant.