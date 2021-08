Un homme coincé dans une cabane encerclée par les lions

Dans une réserve sud-africaine, un guide en plein air a filmé sa rencontre avec des lions qui ont encerclé son cabanon.

Frissons à Hluhluwe. Dylan Panos, du centre de formation Bhejane Nature Training, a filmé une scène poignante dans laquelle il se retrouve encerclé par des lions au petit matin. Ce formateur de guides en plein air, basé dans la réserve d’Hluhluwe-Umfolozi, à 280 km au nord de Durban, dans le nord du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, désirait préparer le café pour ses étudiants quand il a aperçu qu’une lionne était couchée le long de son cabanon. Un lion mâle, pourtant docile les jours passés, s’est montré très contrarié à l’idée qu’un individu s’approche trop près de sa conquête.

Sur les images filmées fin juin et publiées mi-août, on peut entendre le félin rugir avec une férocité alarmante. Un simple grillage à poules séparait le Sud-Africain du prédateur et rien du tout de l’autre côté de la maisonnette de fortune où se trouvait une fenêtre dépourvue de vitre.

Une situation amusante pour Dylan Panos qui ne semblait pas terrifié. «Les lions étaient très réticents à l’idée de s’éloigner. La femelle ne voulait pas du mâle et celle-ci est restée près du bâtiment tandis que le mâle s’est montré agressif. Nous avons rencontré plusieurs fois ce mâle et il a toujours été très détendu et il s’éloignait à notre venue. Mais la conquête de son amoureuse a un peu changé son attitude ce matin-là», a écrit le Bhejane Nature Training, dont M. Panos est le fondateur. Que de la gueule ! Les lions ont fini par s’éloigner et les étudiants ont pu boire leur café.