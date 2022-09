Un islamiste devient le plus grand « insulteur » et menteur du Sénégal

On a vu les Assane Diouf et la clique des « ratons rappeurs » trafiquants de passeports et visas s’en prendre au président Macky Sall avec des mots grossiers qu’ils n’oseraient même pas prononcer en présence de leurs parents. Mais ce à quoi on assiste aujourd’hui, est indéniablement le « comble » de l’indécence. Un islamiste qui diffame et insulte le Chef de l’Etat, avec des mots méchants et violents. Cet islamiste est devenu l’homme religieux le plus infâme qui va en prison pour des propos diffamatoires et qui dit y travailler pour Dieu…Comme si Dieu l’autorisait à mentir sur autrui et à insulter ses semblables….

Cheikh Oumar Diagne est allé en prison pour avoir diffamé le député Djibril War en disant que ce dernier est membre d’une organisation qui protège des homosexuels. Il avait fait 3 mois de prison. Aujourd’hui il affirme que Macky Sall n’est pas un vrai homme…Une injure grave à l’encontre du Président de la République. Cheikh Oumar Diagne, spécialiste en Finance Islamique, qui se définit lui-même comme un soufi passionné d’histoire, d’astrologie, et de sciences mystiques, se hisse au sommet du plus grand insulteur du Sénégal…Un soufi voyou, insulteur et menteur…du jamais vu !

Pour qui se prend cet homme ? Il offense toute la République. En réalité, il se permet d’insulter tout le monde au nom de on ne sait quelle valeur. Cheikh Oumar Diagne est un homme qui doit être mis définitivement hors d’état de nuire. Il se dit un homme de Dieu. Mais, il insulte l’islam auquel il se réclame. Il avait diffamé Me Djibril War, cette fois-ci, il s’en prend au Président de la République Macky Sall.

Cheikh Oumar Diagne se comporte comme le plus grand insulteur de la République. Il fait honte à toute la République, foule aux pieds les principes de l’islam dont il déclare défendre les valeurs. Il peut se déclarer contre le Président de la République Macky Sall ou encore contre un autre homme politique, mais cela ne doit nullement lui donner le droit de les insulter, de se comporter de cette manière si insolente.

Il se croit impuni en insultant de façon si grave le Président de la République Macky Sall. Le Procureur de la République doit s’autosaisir. Cheikh Oumar Diagne se donne maintenant le droit d’insulter impunément tout le monde. Après Me Djibril War, et le Président de la République Macky Sall, qui d’autre va-t-il insulter s’il continue d’agir ainsi ? Cheilkh Oumar Diagne est tout simplement un insulteur de première catégorie, qui veut tout simplement se faire voir. L’exemple type est sa sortie après le décès de l‘imam Ndao.

Bien avant l’inhumation de l’Imam Ndao, l’imam controversé a déclaré ce qui suit : « Sincèrement, sans être complotiste, je crois que tout ne concorde pas et qu’il est nécessaire d’effectuer une AUTOPSIE. L’islam est une religion scientifique, de responsabilité et qui exige la perpétuelle recherche de la vérité ». Un appel qui n’a été suivi ni par la famille ni par les autres activiste. Il s’est retrouvé seul dans cette démarche ignoble. Honte sur Cheikh Oumar Diagne !

Il fait honte à l’islam. Une religion de paix. En quoi, se permet-il d’offenser et d’insulter tout le monde ? Il a un passé de taulard avec un casier judiciaire pour avoir osé diffamer un député de la république. Il doit encore retourner au cachot, il n’a tiré aucune leçon de sa condamnation après avoir diffamé gravement. Il s’en prend au Président de la République Macky Sall et veut mutiler la dépouille de l’Imam Ndao. Aucun homme politique, aucune organisation de la société civile ne peut se permettre de le défendre. Tant, il se montre si arrogant et n’a aucune considération pour toute la République.

Guy-Marius Sagna et d’autres de ses pairs ont été poursuivis à maintes reprises pour outrage aux institutions de la République, et jetés en prison. Pourquoi donc, faire exception avec le cas Cheikh Oumar Diane ? Aucun Sénégalais n’aura de compensation pour lui, s’il est à nouveau jeté en prison pour des insultes. Il fait honte à toute la nation, mais aussi à l’islam dont il déclare défendre les principes…

Qui est vraiment Cheikh Oumar Diagne ? Il est tout simplement un homme qui pense qu’il peut se mettre impunément dans la peau de quelqu’un qui se rend ainsi populaire aux yeux des Sénégalais. De cette façon, il peut emprunter les pas d’un Guy-Marius Sagna.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn