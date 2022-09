La Chine initie un dialogue entre des étudiants sénégalais et des «Taikonautes»

Le 6 septembre, au siège de Huawei Sénégal, des étudiants de l’UCAD, des écoles primaires et secondaires de Dakar ont eu un dialogue direct avec des taikonautes (astronautes chinois) dans l’espace . Il s’agissait du premier dialogue entre des adolescents africains et des astronautes qui menaient des recherches scientifiques dans l’espace. Plus de 30 élèves des universités, collèges et écoles primaires de Médine, Guédiawaye et Tivaouane Peul ont participé à l’activité de dialogue.

Cet événement, organisé conjointement par la Mission chinoise auprès de l’Union africaine, la Commission de l’Union africaine et l’Ambassade de Chine au Sénégal, fait partie d’une série d’événements pour célébrer le 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Union africaine. Lors de cet événement, des jeunes de 8 pays africains, dont l’Algérie, l’Égypte, le Sénégal et la Somalie, ont été invités à poser 8 questions aux trois taikonautes travaillant dans la station spatiale chinoise de Tiangong (Palais céleste), et les taikonautes y ont répondu en personne. Lors de l’événement, Aita Sall du Collège d’Enseignement Moyen Sérigne Cheikh Anta Mbacké de Guédiawaye a demandé aux taikonautes : «Les astronautes sont un métier glorieux, mais aussi un métier plein de risques et de défis. Comment puis-je devenir un astronaute ? Quels sont les qualités et les moyens nécessaires pour devenir un excellent astronaute ?» L’astronaute chinois l’a initiée à l’entraînement physique, mental et psychologique quotidien des taikonautes et l’a encouragée à étudier dur et à réaliser son rêve de vol spatial dès que possible.

Lin Xiqiang, directeur adjoint de la Station spatiale chinoise, a présenté la station spatiale chinoise au public dans un discours vidéo lors de l’événement. Il a déclaré : « La Station spatiale de Tiangong appartient à la Chine et au monde. Elle deviendra une plate-forme ouverte pour toute humanité pour explorer l’univers et mener des recherches scientifiques.»

Le commissaire de la Commission de l’UA pour l’éducation, la science, la technologie et l’innovation, Honorable Monsieur Mohammed Belhocine, a déclaré que l’événement est «une autre étape importante dans la coopération sino-africaine pour inspirer et impliquer les jeunes Africains dans les affaires spatiales.»

Son Excellence Monsieur Hu Changchun, ambassadeur de Chine auprès de l’Union africaine, a déclaré que la coopération dans le domaine spatial est devenue l’un des points forts de la coopération sino-africaine, et que les deux parties avaient un grand potentiel de coopération dans le lancement de satellites, la construction d’infrastructures spatiales et le partage des ressources satellitaires.