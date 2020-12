Un maçon surprend son patron en pleins ébats avec sa sœur et le tue à coup de coutaux

Dièye, maçon de profession, risque la prison à vie, si le juge suit la réquisition du procureur général le 28 décembre prochain. L’accusé a été attrait, hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, pur avoir tué son patron.

Selon L’Observateur, sa victime et patron, M. Kaïré, l’avait engagé comme manœuvre, dans un chantier. Mais, le jour des faits, à Keur Massar, M. DIEYE a surpris son patron en plein ébats sexuels avec sa sœur, il l’attaque et lui assène de violents coups de couteau. Touché au thorax, Kaïré se vide de son sang et meurt.