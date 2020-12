Mort du Bébé de 10 mois : Le Dossier sur la table du procureur !

Après avoir terminé ses auditions, la police de Dieuppeul a transmis le dossier au procureur de la République pour la suite de l’enquête sur la mort du Bébé de 10 mois à la crèche la Cigogne Bleue.

Les enquêteurs ont ainsi eu à additionner plusieurs personnes, dont le père et la mère de l’enfant, mais également les responsables de la crèche, parmi lesquels la directrice elle-même. C’est par la suite que la famille a déposé une plainte et commis une avocate Me Borsa Pouye, en l’occurrence. Une famille qui constate une bizarrerie dans l’affaire. Les parents n’ont pas reçu jusqu’à présent le rapport d’autopsie sur la mort de leur garçon, 15 jours après, selon les informations de la Rfm.

Ce qui fait que la famille s’est juste contentée pour l’inhumation du certificat du genre de mort qui fait état d’une mort par étouffement alimentaire. Aujourd’hui, la famille du petit Dia veut savoir ce qui est à l’origine de cet étouffement alimentaire, ce qu’il a mangé, s’il a été secouri à temps. Elle compte sur la justice pour connaitre la vérité sur les circonstances de la mort du bébé le lundi 30 novembre dernier à la crèche.