Scandale : un malade mental dort dans un sac à Rufisque (photo)

Selon Ansoumana Dione, un malade mental dort la nuit dans un sachet en pleine centre-ville.

Communiqué

Le chef de l’Etat Macky SALL est-il conscient de ses responsabilités de Président de la République ? Le social est-il réellement au cœur de ses préoccupations, comme il a dit, lors de la remise des cahiers de doléances, le samedi 1er mai 2021, à l’occasion de la fête internationale du travail ? A Rufisque, en pleine centre-ville, un malade mental dort la nuit, tous les jours, dans un sachet, en face de l’école élémentaire, Ibra SECK, sous l’œil vigilant de deux chiens qui lui tiennent compagnie.

Pendant ce temps, l’on informe que le Président Macky SALL et la Première Dame Marième FAYE SALL se trouvent à la Mecque, pour le petit pèlerinage, appelé « Oumra ». A-t-il été élu pour résoudre les problèmes des sénégalais ou effectuer ces genres de voyages qui ne peuvent rien absolument apporter à ces compatriotes ? Suite au décès tragique de quatre bébés, morts calcinés dans un incendie, à l’Hôpital Magatte LO de Linguère, il a annoncé des réformes dans le système de santé.

Non, le Président Macky SALL ne croit pas à la réforme du secteur de la santé et de l’action sociale. Sinon, comment comprendre son mépris à l’endroit des malades mentaux, abandonnés dans les rues, sans la moindre assistance ? N’est-il pas, lui, en personne qui empêche, jusqu’ici, leur prise en charge, avec la confiscation et la fermeture, depuis 2013, du Siège de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’assistance (ASSAMM) à Kaolack, obtenu en 2004, grâce au soutien du Président Abdoulaye Wade ?

Aujourd’hui, il est grand temps que la situation des malades mentaux errants, fasse l’objet d’un débat national, l’image du Sénégal étant gravement terni par ce spectacle désolant qu’offre Dakar et nos principales villes. Depuis vingt et une longues années, Ansoumana DIONE et compagnie se battent sans relâche, pour l’amélioration de leurs conditions de vie et surtout pour le rétablissement de la dignité humaine. Qu’est-ce qui empêche au Président Macky SALL de les accompagner dans leur noble mission ?

Rufisque, le 05 mai 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)