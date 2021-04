Vaccin Covid-19…l’ASSAMM a déposé sa plainte contre l’Etat du Sénégal !

C’est fait, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) a déposé, ce lundi 12 avril 2021, sa plainte contre l’Etat du Sénégal, pour préjudice causée aux malades mentaux errants, exclus de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Maintenant, il appartient à la justice de sévir, pour le respect de leurs droits, au même titre que tous les sénégalais, pour la protection contre cette pandémie. En matière de prévention et d’accès aux soins, les citoyens sont d’égale dignité, conformément à notre Constitution.

Voici le contenu de la plainte, enregistrée au Parquet du Procureur, sous le numéro : 5183 du 12 avril 2021.

« Monsieur le Procureur, pour protéger la population de la Covid-19, le Gouvernement fait vacciner les citoyens, à travers une campagne financée avec l’argent du contribuable. A cet effet, le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL, et beaucoup de ses compatriotes, ont déjà reçu, gratuitement, leurs doses. Concernant les malades mentaux errants, aucune disposition n’est prise pour leur permettre d’accéder à ces vaccins, en violation flagrante de leurs droits. C’est pourquoi, nous venons, par la présente, porter plainte contre l’Etat du Sénégal, pour cette préjudice infligée à cette couche vulnérable de notre société. D’ailleurs, nous comptons sur la justice, pour le respect des droits de tous les malades mentaux errants, par rapport à cette vaccination contre la Covid-19. Espérant une suite favorable à notre requête, veuillez agréer, Monsieur le Procureur, à l’expression de notre parfaite considération. »

Alors, il appartient au Procureur de la République, d’assumer ses responsabilités, pour que les malades mentaux errants, jusqu’ici, exclus de toutes nos politiques de développement économique et social, soient rétablis dans leurs droits, par rapport à cette vaccination. Sinon, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), trouvera d’autres moyens, conventionnels, pour atteindre leur objectif. En clair, Ansoumana DIONE et compagnie n’écartent pas de traduire l’Etat du Sénégal devant la Cour de Justice de la CEDEAO.



Rufisque, le 12 avril 2021, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)