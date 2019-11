Un message particulier pour…Ousmane Tanor Dieng

Mes respects M. le Président,

Quatre mois dix jours que vous êtes parti .

Quatre mois dix jours durant lesquels nous pleurons , prions et se consolons.

Quatre mois dix jours de tristesse, de désolations et d’espoirs.

Eh oui !!!

Eh oui !!!

Quatre mois dix jours pendant lesquels votre première adjointe et fidèle Présidente assure la transition.

Entre temps, elle est devenue d’ailleurs Présidente du haut conseil des collectivités territoriales et Alioune Ndoye est aussi devenu Ministre dans le gouvernement de votre jeune frère, le Président Macky Sall .

Il faut le dire aussi, le Président Macky Sall a respecté sa parole vis à vis du parti et de votre coalition.

Quatre mois dix jours où aussi les élections locales ont été reportées .

Quatre mois dix jours où la vente des cartes a considérablement évolué avec 54% des 138 coordinations sont éligibles aux renouvellements.

Quatre mois dix jours où nous avons perdu un certain nombre de camarades dont notre oncle cheikh Lo de Louga qui d’ailleurs était membre du HCCT et votre ami et camarade, le Maire de Biscuterie , notre oncle modèle d’engagement politique Doudou Issa Niasse .

Quatre mois dix jours où nos tantes sont sorties de la période de veuvage, d’ailleurs les responsables , vos parents et vos amis étaient présents.

Président,

Tellement tout le monde a prié pour vous que je reste persuadé le paradis céleste sera votre demeure éternelle.

Entre temps aussi, il y’a un doute mais le discours évolue vers plus de solidarité entre camarades pour un parti plus fort et conquérant.

J’ose espérer qu’à partir du paradis, vous nous soufflerez la force de pouvoir relever tous les défis qui s’offrent à nous.

Par ailleurs aussi, certains pensent que nous n’auront plus la force de continuer le combat mais ils oublient que vous avez semé des graines qui pousseront et tout cela combiné à la solidarité générationnelle .

Quatre mois dix jours ne suffiront pas Yaal Mbine pour vous oublier,

Vous resterez dans nos cœurs et dans nos esprits.

Comme vous l’avez toujours voulu, sans trembler, nous prendrons les décisions qui nous semblent biens et les mettrons en œuvre en toute conscience.

Merci beaucoup Président de nous avoir une seule fois fait confiance dans la vie.

Cela nous suffit largement pour aller vers de nouvelles conquêtes.

Dieureudieuf Dieng !!!

Yalla nala feyyyy sa Mbax !!!

Dibocor Faye