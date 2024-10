Invité à l’émission Moment de Vérité de Walf TV ce mercredi, Thierno Alassane Sall voit les véritables urgences ailleurs. Le président de La République des Valeurs a été interpellé sur les chiffres truqués sous Macky Sall.

« Les chiffres qui devraient opposer ce régime à l’ancien, sont ceux sur les morts en mer. L’émigration clandestine continue de faire ses ravages. Et je rappelle que ce pouvoir traite ces candidats à l’émigration de suicidaires. Pour ainsi rappeler les propos de l’opposant devenu premier ministre qui par le passé disait que les départs en mer sont la preuve de l’échec du gouvernement et de sa politique de jeunesse », a déclaré TAS.

Qui poursuit : « Un ministre ou un président de la république ne peut, à lui seul truquer des chiffres. En réalité, ceux qui font ces arrangements pour le compte d’un ministre ou d’un supérieur hiérarchique sont toujours dans les ministères, aux impôts et Domaines, à la douane. Alors avons nous besoin de montrer devant la face du monde que nous sommes une nation de tricheurs. »

« Lors de la dernière session extra ordinaire convoquée par le régime de Diomaye Faye, il était prévu un examen de la loi de règlement de l’année 2022 ou 2023. Savez vous pourquoi le nouveau régime l’a retiré ? C’est pour éviter à l’issue que la cour des comptes leur reproche la responsabilité d’avoir eux même introduit cette loi de règlement pour validation lorsqu’ils interrogeront sur des chiffres truqués. Pour rappel la cour des comptes a la responsabilité de déclarer la vérité des chiffres après révision. Bref ! Si vous tenez un discours devant la face du monde pour dire que nous sommes un État qui bricole des chiffres, cela a naturellement des conséquences sur les rapports entre les investisseurs et les banques. Du fait du recul de la notation, les taux d’intérêt vont augmenter puisque nous sommes déjà qualifiés de pays à risque. En plus certains bailleurs qui voudraient investir dans l’espace CEDEAO, pourraient choisir les pays voisins au détriment du nôtre. Autre conséquence, la Banque mondiale sachant ces manipulations de chiffres, va durcir ses conditions avant de pouvoir prêter de l’argent. Et parmi celles-ci, l’annulation de plusieurs subventions qui aura comme conséquence l’augmentation du prix de l’électricité, la flambée des prix des denrées de première nécessité etc.. », explique Thierno Alassane Sall.

Revenant sur le projet PASTEF, TAS doute de son efficacité et révèle des manquements. « Un programme destiné aux sénégalais, devait d’abord impliquer les experts de ce pays, dans tous les domaines. D’abord j’ai noté plusieurs coquilles dans ce document et des incohérences. Du point de vue sémantique, celui qui rédigeait ce programme, méconnaît le sens réel de certains termes utilisés. Il aurait dû employer le terme SÉCURITÉ ALIMENTAIRE à la place de SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE. Ce concept est dépassé puisque nous vivons dans un monde interdépendant. Par exemple, un pays producteur de mangue peut échanger son produit avec du blé et vis versa. Aucun pays n’est autosuffisant en tous. Le terme SOUVERAINETÉ employé ici relève simplement de la politique.

Dans le fond et sur les délais, nos populations particulièrement les jeunes attendent de voir des solutions immédiates à court terme et les mécanismes pour soulager leurs difficultés ne sont pas inclus dans le document. Avant de projeter vers des horizons encore plus lointains, il faut sortir les pauvres ménages du gouffre d’abord. On veut indiquer le chemin sur la route à une personne, qui demande d’urgence de sortir des profondeurs. Parlant d’économie, le Sénégal figure dans le top 5 des pays où l’électricité coûte trop chère et le tarif de 60 frs le kilowatt/heure prévu en 2050 n’est pas bon et moins compétitif, même comparé présentement à ceux dans la sous-région. Pour moi, le programme est précipité parce qu’on veut présenter aux sénégalais un document avant les élections législatives.»