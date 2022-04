Un nouveau Macky Sall se cache derrière les sanctions à l’hôpital de Louga, selon…

SANCTIONS APRES LE DRAME DE L’HOPITAL LOUGA : ET SI DERRIÈRE TOUT CELA, SE CACHAIT LE NOUVEAU MACKY SALL.

Le statu quo n’était guère plus tenable après l’immense vague de tristesse et la rage qui ont accompagnées la mort tragique d’une femme enceinte à l’Hôpital régional de Louga. Après donc l’émotion et l’indignation, l’action et la réaction. Face au choc et à l’onde de choc qui s’est propagée à travers tout le pays, le Chef de l’Etat a procédé au limogeage express du patron de l’institution sanitaire et à la suspension de l’ensemble du personnel mis en cause dans cette histoire tragique.

Une vie sacrifiée sur l’autel de la négligence imbécile

La colère et surtout l’effet de souffle provoqués par les accusations de dysfonctionnement d’une rare gravité qui ont abouti à la mort dans une atroce agonie de Sokhna Astou , ont poussé Macky Sall à réagir avec une célérité qu’on ne lui connaissait pas. Après avoir exigé un rapport d’enquête détaillé dans un délai de 48 heures, le président de la République n’a pas tremblé ni traîné pour limoger en personne, le directeur de l’hôpital dont de nombreux Sénégalais avaient réclamé la démission en clamant haut et fort, « plus jamais ça ».

La tentative maladroite du docteur Amadou Gueye Diouf de sauver sa peau et son poste n’y feront rien, face à une opinion publique complètement remontée pour qui, toutes les explications du monde ne pourront justifier qu’on ait pu sacrifier la vie d’une jeune femme de 30 ans et celle de son bébé sur l’autel de la négligence imbécile et la tragique inconscience coupable d’une petite bande de personnes totalement déshumanisée dont la place n’est décidément pas dans un hôpital public. Parce que Sokhna Astou aurait pu être sauvée si elle avait été correctement prise en charge, leur responsabilité est absolument engagée.

Le message de Macky Sall à la haute administration sénégalaise

A travers ce drame, c’est tout l’hôpital sénégalais qui est aujourd’hui directement pointé du doigt et injustement mis en accusation. Car n’oublions pas que le système sanitaire sénégalais que nous envie de nombreux pays de la sous région, compte en son sein, une majorité de vaillants serviteurs de la santé publique dont nous nous devons de saluer le dévouement et le courage.

Seulement voilà, nos concitoyens n’en peuvent plus d’être négligés, maltraités, humiliés, harcelés, invectivés dans certaines structures sanitaires publiques où la cupidité et l’arrogance de certains personnels ont fini d’obscurcir l’image de tout un secteur. D’où l’urgence, au-delà du drame de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, de passer au scanner comme l’a ordonné le chef de l’État, l’ensemble du système hospitalier national.

La célérité avec laquelle le Président a réagi en relevant de ses fonctions le directeur de l’hôpital est un premier pas qui est à saluer. C’est la deuxième fois en un peu plus d’un mois que le chef de l’État réplique vite, fort, et ferme en limogeant quasi instantanément deux hauts fonctionnaires dont les positions n’étaient plus tenables.

Le signe que Macky Sall est en train de démontrer qu’il ne transige plus avec sur les écarts avérés dans la haute administration. Une première détonation avait retenti le 9 mars dernier avec le débarquement brutal de Pape Amadou Sarr, tout puissant ex Délégué Général à l’Entrepreneuriat des Femmes et des Jeunes. En virant sans ménagement et presque coup sur coup deux hauts responsables de l’administration sénégalaise, Macky Sall veut envoyer un message clair. Plus question de protéger ceux qui ont une responsabilité politique et morale dans l’exercice de leur fonction. Comme s’il avait à cœur , à deux ans de la prochaine élection présidentielle, d’effacer cette image partisane, cette perception d’homme d’un parti, d’un clan et d’une clique au dessus des lois et des exigences d’exemplarité républicaine.

Les habits neufs du Président

Alors question. Et si Macky Sall avait mué pour enfin habiter la fonction présidentielle. En intervenant directement dans le scandale tragique de l’hôpital de Louga impliquant une « modeste » femme, épouse d’un « simple » chauffeur de taxi dans une région loin de la capitale, le chef de l’État veut se reconnecter au Sénégal d’en bas, au pays réel. Fini le Président autoritaire, psychorigide, vertical, austère. Place au Macky Sall, transgressif pour célébrer les victoires sénégalaises, humain, proche de son peuple et résolument placé au dessus de la ligne de flottaison partisane. Place au père de la Nation rassembleur, au Président du peuple au chevet des Sénégalais, au chef qui fait désormais montre d’une extrême attention sur le sort de la troupe. Cette stratégie de l’émotion, maillon manquant de 10 ans d’une gouvernance tout en muscles a tout l’air d’un nouveau contrat de confiance que le chef de l’exécutif tente de réécrire avec les Sénégalais.

Le Président aura passé un mandat et demi avant d’enfin trouver le chemin qui pourrait le mener dans le cœur des Sénégalais. Un mandat et demi pour comprendre que ses concitoyens ont changé et qu’ils sont de plus en plus exigeants dans la gouvernance de leur pays. Que la donne a surtout changé dans ce que les Sénégalais jugent comme immoral et inacceptable, supportable et tolérable.

Il suffit juste de voir leurs réactions outrées et indignées à la diffusion sur les réseaux sociaux, d’images de « l’hôtel particulier » de l’ancien ministre Amadou Ba, un « simple fonctionnaire » dont la maison pourrait être classée au rang de patrimoine insolent et historique de luxe dans un pays où beaucoup de nos concitoyens ont du mal à joindre les deux bouts, pour comprendre qu’il ya des choses qui ne passent plus dans l’opinion.

Et ça, le Président de la République semble l’avoir enfin compris. Son mode de gouvernance, son rapport aux citoyens, son apparence et sa communication ont incontestablement changé depuis quelques temps. Derrière ce « Macky Sall nouveau » , semble se profiler et pardon pour l’outrance, l’allégorie d’un Abdoulaye Wade à l’apogée de son pouvoir et dans son rapport fait proximité et empathie avec le peuple du Sénégal. Alors à l’attention de tous ceux qui en doutaient encore, Macky Sall a bel et bien changé de costume. Comme s’il s’apprêtait pour un nouveau rendez-vous.

Malick SY

Journaliste