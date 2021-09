Un partisan de Sonko a Zig insulte xibaaru

Comme quoi les partisans de Sonko n’acceptent pas la contradiction. A chaque fois qu’un article paraît dans nos pages numériques sur le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), que des injures et accusations sont proférées et elles viennent toutes de la capitale du Sud…Ziguinchor. Et elles sont l’œuvre d’un certain F. Ndoye et de sa bande.

Xibaaru a eu le temps de faire des copies d’écran de ces accusations et diffamations à l’encontre de la rédaction depuis 2020. Et elles feront l’objet d’une plainte au niveau de la section de recherches. L’APPEL (Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en ligne) sera informée de la procédure enclenchée par xibaaru.

Xibaaru ne laissera personne menacer sa rédaction. Les partisans de Sonko qui se cachent derrière leurs smartphones pour injurier ou menacer les journalistes, vont répondre de leurs actes devant les autorités compétentes. Et le cas de Mr F.Ndoye en est l’illustration parfaite

Voici juste une copie d’écran des diffamations de Mr Ndoye