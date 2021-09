Ça chauffe aux impôts…entre le DG et le STAF

Au rythme où vont les choses à la Direction générale des impôts et domaines (DGID), on court tout droit vers une confrontation généralisée entre le STAF (Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale) et la direction générale qui semble prendre position pour le corps des Inspecteurs et contrôleurs des impôts et domaines.

Au cours d’une rencontre qu’il a eue hier dans son bureau vers 11h avec (STAF) du Dr Alassane Ba, le DG de la DGID (Direction Générale des Impôts et Domaines), Bassirou Samba Niass ne s’est pas soucié des revendications du Staf, mais de dire que chacun oit se soucier de ses revenus et non de ceux des autres.Selon lui, tous les agents du panier B (les 1400 plébéiens) sont venus à la DGID à leur demande.

L’honorable Dg a sans doute dû oublier que beaucoup de fonctionnaires notamment des géomètres, des informaticiens, des topographes… ont été recrutés et affectés à la DGID bien avant l’arrêté de nouvel organigramme de la DGID. Ensuite, il serait étonnant que les 30O0 inspecteurs à eux tout seuls puissent faire fonctionner la DGID c’est-à-dire faire les tâches de secrétariat, d’informatique, de relevés topographiques (pour les très juteux terrains), de conduite des véhicules (chauffeurs professionnels), de nettoiement voire d’acheminement du courrier…Lire l’intégralité de l’article ici