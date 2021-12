Un pasteur et sa femme tuent cette fillette de 4 ans pour un rituel

La police de Jinja, en Ouganda, a arrêté un pasteur et sa femme pour le meurtre rituel présumé d’une fillette de 4 ans, Trinity Nakisuyi Nabirye Zabeela.

Le pasteur Joseph Sserubiri et Felista Namaganda des ministères de la délivrance et de la guérison ont été arrêtés le dimanche 5 décembre et reconnus coupables d’avoir tué l’enfant dans le but de fonder une église puissante.

Selon la police ougandaise, Nabirye a disparu du domicile de son père, M. Mulodi John dans la même zone, le 30 septembre 2021.

Un cas de disparition a été enregistré au commissariat central de Kakira vide SD Réf. 49/01/10/2021.

Depuis lors, les parents de la fillette et la police se sont rendus dans diverses stations de radio des villes de Jinja et d’Iganga pour tenter de récupérer l’enfant, mais en vain.

L’affaire menaçait de tourner au vinaigre jusqu’à ce que, sur l’insistance des résidents, la police déclare le couple des personnes d’intérêt pour leur enquête sur le crime.

Le porte-parole de la police de la région de Kira, James Mubi, qui a confirmé le développement, a déclaré avoir suivi les numéros de téléphone portable du pasteur menant à l’arrestation des deux complices.

« Après des interrogatoires approfondis des accusés, ils ont reconnu avoir assassiné l'enfant dans l'église dans le but d'établir une puissante église de délivrance à Kakira. Ils conduisent la police à l'endroit où ils ont