Nigeria : Un pasteur et ses complices tuent et démembrent un homme

Des hommes du commandement de la police de l’État d’Ogun au Nigeria ont arrêté samedi, 19 novembre, un pasteur et deux autres personnes pour avoir enlevé et tué un homme de 39 ans identifié comme Adekunle Muyiwa et démembré son corps à des fins rituelles…

Une déclaration publiée par le porte-parole du commandement, SP Abimbola Oyeyemi, a donné les noms des suspects comme Idowu Abel, Clément Adeniyi et le pasteur Felix Ajadi. Il a déclaré qu’ils avaient été arrêtés à la suite d’un rapport déposé au quartier général de la division d’Owode Yewa le 15 novembre 2022 par un certain Oluwaseyi Adekunle, le frère aîné de la victime, qui a signalé que son jeune frère avait quitté la maison le 10 novembre 2022 et n’était pas retourné à la maison depuis lors…

« Sur le rapport, la division DPO Owode Yewa, CSP Mohammed S. Baba, a délégué ses détectives pour percer le mystère derrière la disparition soudaine de l’homme. Au cours de leur enquête, on a découvert qu’Idowu Abel était la personne qui était venue chercher l’homme disparu chez lui ce jour fatidique.

Lors de la découverte, ledit Idowu Abel a été retrouvé et arrêté. Lors de son interrogatoire, Idowu Abel a avoué que la victime, qui se trouvait être son ami, avait été attirée par lui et emmenée dans la ferme de son deuxième complice, Clément Adeniyi, où il avait été tué et démembré. Il a avoué en outre que c’était un herboriste qui lui avait été présenté par le pasteur Felix Ajadi qui avait demandé une tête humaine, un cœur, deux mains et des jambes. Il a ajouté que ledit herboriste qui est maintenant en liberté a promis de lui verser la somme de 200 000N s’il est en mesure d’obtenir les parties humaines répertoriées pour lui.

Il a expliqué en outre que l’herboriste avait payé 80 000N à titre d’acompte avec la promesse de payer le solde de 120 000N à la réception des articles. Après avoir perçu l’acompte, Idowu Abel est allé voir son ami bossom Muyiwa Adekunle et lui a demandé de l’accompagner quelque part.

Étant un ami de longue date, la victime qui ne soupçonnait aucun acte criminel l’a suivi innocemment, et il a été emmené à la ferme de Clément Adeniyi où le pasteur et ses complices l’ont tué et démembré son corps. Sa tête a été coupée, le cœur a également été enlevé. Les parties restantes ont été enterrées à la hâte dans une tombe peu profonde de ladite ferme. », selon la déclaration.

Oyeyemi a ajouté que les aveux de l’ami ont conduit à l’arrestation de Clément Adeniyi et du pasteur Felix Ajadi, tandis que l’herboriste simplement identifié comme Abeeb alias Boko a pris la fuite.

Entre-temps, le commissaire de police, CP Lanre Bankole, a ordonné le transfert immédiat des suspects à la section des homicides des départements d’enquête criminelle de l’État pour une enquête discrète. Il a également ordonné que l’herboriste en fuite soit chassé et arrêté.

Source RDJ