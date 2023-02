Un patient atteint de VIH…guéri en Allemagne

VIH : après un don de moelle osseuse, un nouveau cas probable de guérison…

Un nouveau cas de guérison probable du VIH a été détecté, après une moelle de greffe osseuse d’un donneur immunisé.

Deux cas de guérison probables du VIH sont connus à l’échelle mondiale. Mais le consortium IciStem, dont l’Institut Pasteur est partenaire, vient d’en détecter un troisième, en Allemagne. Il s’agit du « patient de Düsseldorf », un homme positif au VIH depuis 2008, traité par un antirétroviral. En 2010, on lui détecte une leucémie, d’abord traitée par chimiothérapie, avant une rechute en 2013. Là, une greffe de moelle osseuse est envisagée, et les médecins tentent de faire d’une pierre deux coups : et si on soignait le VIH et la leucémie en même temps ? Les résultats de cette étude sont publiés ce 20 février dans la revue Nature Medicine.

Ils font le pari qu’un certain type de donneur – très rare – pourrait offrir à ce patient une chance de guérir du VIH en même temps que du cancer du sang pour lequel il est traité. Pour cela, il faudrait que ce donneur porte une mutation génétique connue pour protéger du VIH, la CCR5 delta-32, soit 1% de la population. Le défi est grand, d’autant qu’il faut aussi que le donneur soit compatible au niveau immunogénétique pour que la greffe ne soit pas rejetée.

Le donneur réunissant ces deux conditions est trouvé (ce qui relève de l’exploit), le patient de Düsseldorf est greffé et suivi de près, et par la même occasion guéri de sa leucémie. En 2018, les médecins ne détectent plus le VIH et proposent donc d’arrêter le traitement antirétroviral en le surveillant étroitement, pour voir si le virus est encore présent ou non. Après 44 mois d’étude, ils en arrivent à la conclusion qu’il n’est plus positif au VIH et qu’il est donc probablement guéri.

COMMENT A FONCTIONNÉ CETTE GREFFE ?

« On sait que le virus du Sida a pour cible les cellules du système immunitaire. Lors d’une greffe de moelle osseuse, les cellules immunitaires du patient sont ainsi remplacées intégralement par celles du donneur, ce qui permet de faire disparaître l’immense majorité des cellules infectées », souligne l’un des co-auteurs de l’étude. Il semblerait donc que le processus de greffe ait « vidé » le réservoir viral. Par ailleurs, l’immunité du donneur contre le VIH aurait été transmise au patient malade empêchant ce qu’il restait de virus de se propager.

Pourquoi parle-t-on de « guérison probable » et non de guérison absolue ? Parce que « nous n’avons pas pu analyser tous les tissus du patient pour formellement écarter la présence du VIH dans l’organisme », précisent les chercheurs. Cela dit, « ces résultats indiquent que le système immunitaire n’a pas détecté le virus après l’interruption du traitement ».

Source Top Santé