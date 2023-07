Un poisson aux dents humaines capturé aux Etats Unis (photo)

Aux États-Unis, un étrange (presque) piranha aux dents humaines capturé dans l’Oklahoma

Un jeune pêcheur a eu la surprise de pêcher un poisson particulièrement rare : un poisson apparenté au piranha qui possède des dents semblables à celles des humains.

C’est un moment dont il devrait se souvenir très longtemps ! Charlie Clinton, un jeune garçon, pêchait dans un étang de son quartier, dans l’État de l’Oklahoma, le week-end du 15 juillet, lorsqu’il est tombé sur un poisson bien particulier : un pacu, un poisson sud-américain, de la même famille que le piranha, qui possède des dents… humaines !

Le pacu, un « piranha » aux dents humaines

Comme le rapporte l’Oklahoma Department of Wildlife Conservation (ODWC), des pacus ont déjà été capturés à quelques reprises dans cet État. « Les pacus, non indigènes dans les eaux de l’Oklahoma, se retrouvent très probablement là à cause d’individus qui les achètent comme animaux de compagnie et les libèrent lorsqu’ils deviennent trop grands pour leur réservoir », peut-on lire sur le compte Facebook de l’agence.

Source GEO