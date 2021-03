Ce prêtre vaudou brûle la Bible et renie Dieu et Jésus

Au Togo, le prêtre vaudou, Togbui Zewouto, est convoqué par les services de renseignement pour avoir brûlé une bible et renié Dieu et Jésus

Le prêtre vaudou Togbui Zewouto a affaire avec les services de renseignement. Edem Kossi Wodedzou, surnommé “Togbui Zewouto” doit se présenter au Service central de recherches et d’investigations criminelles (SCRIC). L’intéressé devra se rendre dans les locaux de la Gendarmerie accompagné de 9 de ses disciples, selon “togobreakingnews”.

Dans l’immédiat, nul ne sait avec exactitude ce qui lui est reproché. On se rappelle au moins qu’il avait brûlé une bible quelques semaines plus tôt et a même été convoqué. Dans ses sorties, il affirme que Dieu et Jésus n’ont jamais existé et que les Africains ne les connaissent même pas. Il reconnaît un créateur appellé « Mawu la connaissance » mais pas question de parler d’un Jéhovah inventé.

Sa convocation lui a été adressée ce lundi premier jour du mois de mars. Mardi, il est attendu par les services de renseignements.

Sans jouer le devin, on peut imaginer d’autres faits qui sont reprochés à ce garant du culte vaudou. En effet, il y a de cela quelques, lui et le pasteur Noumonvi se sont défiés. Ils étaient sur le point de faire un combat spirituel, chacun attendant ou invitant l’autre à le rejoindre. Au final, ils ont fait profil bas. Ils avaient échangé des messages par vidéos chacun a son tour.