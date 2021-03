Une fillette de 2 ans chute du 12ème étage…Elle survit (2 vidéos)

Une fillette de 2 ans survit miraculeusement à une chute du 12ème étage

La scène s’est produite dimanche à Hanoï, au Vietnam.

Une fillette, âgée de 2 ans, s’est retrouvée pendue dans le vide à la fenêtre de son appartement situé au 12ème étage.

Au bout de quelques secondes, l’enfant a lâché prise et a fait une chute d’une trentaine de mètres.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl's who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy

— Luu Minh Triet (@luuminhtriet) March 1, 2021