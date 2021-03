Il meurt en s’accrochant à la voiture de sa mère

Une mère américaine est accusée d’avoir abandonné son fils dans un parc de l’Ohio et d’avoir provoqué sa mort alors qu’il s’accrochait à l’arrière de la voiture.

Un petit garçon de 6 ans est mort en s’accrochant à la voiture de sa mère, qui venait de l’abandonner dans un parc. La police de Middletown, dans l’Ohio, a révélé l’affaire lundi. Elle a expliqué que Brittany Gosney, âgée de 29 ans, se trouvait avec ses deux autres enfants dans le véhicule lorsque le petit James a perdu la vie. Le chef de la police, David Birk, a indiqué en conférence de presse que la mère avait prévu d’abandonner son fils mais également ses deux autres enfants, qui ont depuis été placés dans une famille d’accueil.

Après avoir déposé James dans le parc, elle a démarré sa voiture à laquelle s’est accroché le garçonnet pour tenter de retourner à l’intérieur. Au lieu de l’aider, elle a continué à avancer, trainant la petite victime au sol. Elle s’est ensuite débarrassée du corps dans une rivière. Elle a avoué à la police avoir tué l’enfant, tout en ne montrant aucun remord, a déclaré David Birk.

«Cela me touche vraiment. Mes enfants sont plus âgés, mon plus jeune à 16 ans, mais je suis assis là à imaginer que ce pauvre petit de 6 ans n’avait aucune idée de ce qui était en train de lui arriver, et les deux autres qui ont été témoins de ça, j’ai le cœur brisé», a-t-il commenté.

De dramatiques détails

D’après le compte rendu de son arrestation, obtenu par le «Daily Beast», la mère «a admis avoir emmené son fils, James Robert Hutchinson, à Rush Run Park dans le comté de Preble, où elle l’a placé à l’extérieur de son véhicule. Après l’avoir forcé à sortir de la voiture, Gosney a dit à l’inspecteur John Hoover que le garçon avait tenté de remonter dans le véhicule et qu’elle était partie à grande vitesse, traînant l’enfant sur une distance.

L’accusé a ensuite quitté le parc et est revenu environ 30 à 40 minutes plus tard, trouvant l’enfant au milieu du parking avec une blessure à la tête.» La mère a ensuite récupéré le corps, l’a mis dans une pièce à l’étage de sa maison et s’en est débarrassé le lendemain. Le petit ami de Brittany Gosney est accusé de l’avoir aidée à jeter le cadavre.

C’est dimanche matin que tous les deux se sont rendus au commissariat pour signaler la disparition de l’enfant. Mais la police a rapidement senti que quelque chose n’allait pas et que leurs histoires n’avaient pas de sens. Brittany Gosney est accusée de meurtre et de falsification de preuves. Les autorités cherchent encore le corps de l’enfant.