Un rappeur en garde à vue pour un son sur les confréries au Sénégal

C’est depuis ce dimanche matin qu’il a annoncé que des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) étaient chez lui, à cause de son single intitulé «Tariixa» (confréries). Convoqué à la Dic, l’artiste rappeur Souleymane Ndiaye, communément appelé «Julio l’absolu», a été placé en garde à vue.

« En effet, le titre « Tariixa » date du 20 mai 2020 (1 an et 3 mois, à ce jour). Cette chanson avait pour unique but de faire la promotion de la belle cohabitation des musulmans au Sénégal. Elle a été publiée dans un contexte où l’espace public était marqué par une concurrence et des polémiques, qui découlaient d’émissions télévisées utilisées par certains comme arme de concurrence ou »plateau champs de bataille confrérique » (durant le ramadan) », écrit-il sur sa page Facebook pour expliquer le sens de ce clip.

Selon une source de Seneweb, des personnes malintentionnées ont coupé certaines parties du clip. « Ce qui, naturellement, a suscité beaucoup de plaintes et créé un tollé sur la toile. Malheureusement, la Dic l’a convoqué et placé en garde a vue, en se basant que sur des extraits. Sans même prendre la peine de visualiser le clip, qui se veut très unificateur», a-t-elle déploré.